Vor allem in kleinen Bädern mangelt es oft an Ablagefläche – und gerade kompakte Duschkabinen bieten nur selten ausreichend Platz für Utensilien. Duschartikel und Shampoos landen hier oft auf der Duschwanne. Das ist nicht nur unschön, sondern birgt auch die Gefahr, darüber zu stolpern oder auszurutschen. HSK Duschkabinenbau führt nun mit der hochwertigen RenoDeco Wandeinbaubox eine clevere und stilvolle Stauraumlösung im Portfolio. Damit können Fachhandwerker ihren Kunden neben den bewährten Duschkörben auch eine markante und stilvolle Alternative als Ablage anbieten. Die Wandeinbaubox ist nicht nur elegant, sondern sorgt für Ordnung innerhalb der Duschkabine, ohne die Duschzone einzuschränken.

Mit der RenoDeco Wandeinbaubox zieht ein stilvolles und pflegeleichtes Designelement mit ansprechender Optik und praktischem Nutzen ins Bad ein. Dank verschiedener Einsatzmöglichkeiten kann die Wandeinbaubox überall flexibel eingebaut werden – ob in der Duschkabine oder an der Badewanne. Ideal ist hier eine Kombination mit den RenoDeco Wandverkleidungen von HSK. So sind Duschbereich und Designbox ideal aufeinander abgestimmt und ergeben ein harmonisches Gesamtbild.

Schnelle Montage, großer Nutzen

Die RenoDeco Wandeinbaubox wird im Komplett-Set geliefert, welches eine Wandbox, ein Abdichtvlies und eine Designbox umfasst. Mit der Wandbox und dem Abdichtvlies wird die geforderte Abdichtung nach DIN 18534 im Nassbereich im Handumdrehen realisiert. Die Box bemisst eine Größe von 300 x 300 mm und sind 100 mm tief. Sie wird direkt in die Wand integriert und ist ideal für den Einsatz in Trockenbau- und Holzrahmenbauwänden geeignet. Für den Einbau ist außerdem keinerlei Bohrung oder Unterbrechung im sensiblen Abdichtungsbereich der Feuchträume erforderlich. Der Wandausschnitt, in dem die Box eingelassen werden soll, muss um 5 mm größer sein als das Produkt. Nach dem Ausschnitt wird die Wandbox eingesetzt und zur Befestigung verschraubt oder verklebt. Im nächsten Schritt wird die Abdichtmanschette nach DIN 18543 verklebt. Zuletzt wird die Designbox eingesetzt und mit Silikon abgedichtet. Die unkomplizierte und intuitive Einbauweise ermöglicht Sanitärprofis eine schnelle Montage ganz ohne zusätzliche Gewerke.

Edler Look im Quadrat

Die Wandeinbaubox sorgt nicht nur für Ordnung im Duschbereich, sie stellt zudem ein optisches Highlight dar. Der Kunde hat hier die Auswahl zwischen einem Rahmen in Chromoptik und in Schwarz-matt. Das Modell in Chromoptik wird in Kombination mit einer zeitlos modernen Rückwand in den Farbvarianten RenoDeco Seidenmatt Uni, Arctic-Weiß oder in Seidenmatt Uni, Aschgrau angeboten. Der Rahmen in Schwarz-matt ist mit einer Rückwand in RenoDeco Seidenmatt Uni, Samt-Schwarz erhältlich. Wer noch mehr Abstellmöglichkeiten benötigt, kann auch mehr als eine Box in den Duschbereich integrieren. Die Kombination aus mehreren Wandeinbauboxen ist nicht nur praktisch, sondern lockert die Duschkabine auch optisch auf.