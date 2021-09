Pressemeldung

Oftmals eine besondere Herausforderung für Hund und Hundebesitzer: die Hundedusche. Gerade dann, wenn die vierbeinigen Freunde nicht gerne gewaschen werden und der Versuch, den Hund gleichzeitig zu säubern und ihn dabei stillzuhalten, oftmals scheitert. Um harmonisch für die Pflege bei Hunden zu sorgen, hat hansgrohe als erster Armaturen- und Brausenspezialist gemeinsam mit Tierärzten und -Psychologen, Hundefrisören und -besitzern eine Handbrause speziell für den besten Freund des Menschen entwickelt. Der innovative Brausekopf verfügt über lange Streichelnoppen durch die das Wasser gezielt an die schmutzigen Stellen und sogar bis tief in das Unterfell gelangt. Der Vierbeiner wird durch Bewegen der Brause am Körper sanft saubergestreichelt. Auch Shampoorückstände im Fell werden dabei zuverlässig entfernt und Reizungen der Haut werden vorgebeugt. Somit wird das Hundebad mit der hansgrohe DogShower nicht nur effektiver und gründlicher, sondern auch zum stressfreien und angenehmen Erlebnis für alle Beteiligten.



Komplett auf den besten Freund des Menschen abgestimmt



Die hansgrohe DogShower verfügt über drei unterschiedliche Strahlarten. Für die sanfte Reinigung der Pfoten oder anderer empfindlicher Stellen eignet sich der Strahl aus dem oberen Ende der Brause. Gegen Verschmutzungen der Beine hilft der weiche Wasserstrahl aus den vorderen Streichelnoppen. Für die Pflege des gesamten Fells empfiehlt sich der umfassende Fellstrahl: hier dringt aus über 70 weichen Silikonnoppen Wasser bis tief in die Unterwolle des Hundes und entfernt Schmutz und Reinigungsprodukte restlos. Über die Select Taste kann per Kopfdruck mühelos zwischen den Strahlarten gewechselt werden. Mit der integrierten Wasserbremse, die bei kurzfristigem Loslassen des Brausegriffs aktiviert wird, werden Wassermenge und -druck direkt reduziert. So wird vermieden, dass auch Hundebesitzende bei der Dusche plötzlich nass werden, wenn sie den Vierbeiner zum Beispiel spontan festhalten müssen. „Mit den hansgrohe Neuheiten ist es unser Ziel, individuelle Lösungen für Probleme des Alltags im Kontext mit unserem Element Wasser zu finden. Wir freuen uns, dass wir mit der hansgrohe DogShower ein Qualitätsprodukt auf dem Markt anbieten, dass Hundeeltern unterstützt und für Hunde – wasserliebend oder nicht – die Dusche zum angenehmen Erlebnis macht“, sagt Manuela Uhl, Produktmanagement Brausen, Hansgrohe SE. Dank ihrer ergonomischen Form fasst sich die Hundebrause besonders angenehm und eignet sich ideal für die Einhandbedienung. Die DogShower von hansgrohe ist in vier verschiedenen Oberflächen erhältlich: Pink, Schwarz, Weiß und Blau. Alle Farben sind matt und nicht reflektierend, um zu vermeiden, dass sich das Haustier bei der Dusche selbst sieht und erschrickt. Der Brausekopf lässt sich einfach an jeden herkömmlichen Duschschlauch schrauben. Für ein noch schnelleres Wechseln der Brausen ist auch die Installation eines Klickanschlusses möglich, der optional im Lieferumfang enthalten ist.