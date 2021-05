Viele Interessierte nehmen regelmäßig an den Online-Seminaren der DOYMA GmbH & Co teil und lernen im Zuge dessen die Neuheiten des Unternehmens kennen oder informieren sich über den vorbeugenden baulichen Brandschutz. Dazu gehören neben Vertretern aus Handwerk und Handel auch Architekten, Planer und Mitarbeiter von Versorgern sowie Ausführenden. Nun erweitert DOYMA sein Online-Angebot um die "Guided Tour" und lädt dazu ein, einen geführten Rundgang durch die "Virtour" zu machen – DOYMAs virtuellen Messeauftritt, der in 2020 ein hochgelobtes und überaus erfolgreiches Leuchtturmprojekt der Branche darstellte und in diesem Jahr in die zweite Runde geht.

Die Führung durch die virtuelle Virtour-Welt übernimmt Jana Schumacher, Leiterin Marketing und Kommunikation bei DOYMA. "Unsere virtuelle Messe hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt und Begehrlichkeiten geweckt", erläutert Jana Schumacher. "Viele Unternehmen möchten eigene virtuelle Konzepte umsetzen, um auch in Pandemie-Zeiten die Betreuung ihrer Kunden und die Pflege des Netzwerks fortsetzen zu können. Neue Wege zu gehen, ist aktuell spannender denn je. Wir laden daher alle Interessierten ein, die virtuelle Welt von DOYMA zu erleben. Dabei sprechen wir offen über das Konzept, die Arbeit dahinter und wie virtuelle Begegnungen auch mit geringem Budget umsetzbar sind."

Die Teilnahme an der "Guided Tour" ist kostenlos. Lassen Sie sich von den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten eines virtuellen Auftritts begeistern. Melden Sie sich gleich an: www.doyma.de/aktuelles/online-seminare

Termine:

02. Juni 2021 10:30 - 11:30 Uhr

09. Juni 2021 10:30 - 11:30 Uhr