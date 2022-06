Für Deutschlands Fachhandwerk: Mehr(wert) an Sicherheit mit dem neuen innovativen Service-Paket rund ums Geld

Die GC-Gruppe geht auf Nummer sicher. Ob mit stets verfügbaren Produkten, analogen Diensten oder digitalen Service-Leistungen – von Aachen bis Zwickau werden Deutschlands Fachhandwerksbetriebe zuverlässig und bestmöglich unterstützt. Jetzt vollzieht der führende Großhandelsverbund in einem elementaren Spezialbereich einen weiteren konsequenten Schritt zur Erweiterung des Kundenservices – mit der Einführung der GC FinanzBox für das Fachhandwerk. Dahinter steckt ein umfassendes Service-Paket, das die GC-Gruppe im Schulterschluss mit professionellen Dienstleistern und Partnern anbietet, damit Deutschlands Betriebe die täglichen Herausforderungen im Alltags- und Projektgeschäft noch besser meistern können. Ganz nach dem Motto: Besser informiert, besser beraten, besser geschützt.

Verantwortlich für die Entwicklung der neuen GC FinanzBox zeichnet Bernd Kelzenberg, Leiter Debitoren-Controlling der Cordes & Graefe KG. Bernd Kelzenberg über …

… den Hintergrund der Einführung der GC FinanzBox:

„Unsere Devise lautet von jeher, dass wir unseren Partnern und Kunden aus dem Fachhandwerk stets mutig, fair und verlässlich zur Seite stehen. Man kann sich sicher sein, dass unsere Produkte stets verfügbar und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und mit der DigitalBox haben wir einen umfangreichen digitalen Werkzeugkasten erfolgreich eingeführt, der Deutschlands Betriebe schon heute fit für die Zukunft macht. Ein fundamentales Thema, das wird uns häufig in den letzten Jahren zurückgespielt, ist das Thema Finanzen. Diese hohe Nachfrage bedienen wir jetzt mit der GC FinanzBox. Mit ihrer Einführung setzen wir neue Maßstäbe im Markt – mit aktuellen Leistungen von der Bonitätsprüfung über den Forderungsausfallschutz bis zur Kautionsversicherung und der Beratung.

… die positiven Effekte der GC FinanzBox für die Betriebe:

„Im Alltagsgeschäft zwischen Baustellenkoordinierung, Mitarbeiterpflege und Nachwuchssuche bleibt für Bankgespräche, Absicherung gegen Forderungsausfälle oder Bonitätsprüfungen wenig zeitlicher Spielraum. Hier setzen wir mit der GC FinanzBox an und bieten den Betrieben von der Erstberatung über die Warenkredit- und Kautionsversicherung bis zur Absicherung von Forderungsausfallrisiken umfassende Finanzdienstleistungen zu speziellen Sonderkonditionen – für ein Maximum an zeitlicher Entlastung bei höchstmöglicher Sicherheit.

… über den einfachen Einstieg zu den Leistungen der GC FinanzBox:

„Die GC FinanzBox ist ein umfassendes Package an Service-Leistungen, die einfach und schnell ausgewählt und gebucht werden können. Und das in nur wenigen Schritten. Dabei wird über das bekannte Portal GC Online Plus einfach der Service nach Wunsch ausgewählt, mit dem wir mit unseren Partnern den jeweiligen Kunden dann individuell und professionell Unterstützung bieten. Mit einem Klick auf den entsprechenden Link erreicht man direkt unsere kompetenten Finanzprofis.“

Mehr Informationen über die Website GC FinanzBox | GC-GRUPPE sowie im kurzen Erklär-Video unter GC FinanzBox: Liquide und erfolgreich sein - YouTube