Bei der modernen Badgestaltung darf zu einer freistehenden Badewanne eine Standarmatur nicht fehlen.

Sie kann an beliebiger Stelle neben der Badewanne platziert werden und bietet so eine große Flexibilität. Unsere Armaturen sind nicht nur funktional hochwertig, sondern überzeugen auch optisch mit ihrer schlichten Form und ihrem zeitlosen Design. So haben wir sowohl Armaturen mit Vierkantrohr und klaren und markanten Konturen als auch Runde mit weichen Konturen in unserem Sortiment.

DONOR A

Farbe: Chrom

¾ Zoll Anschluss

Höhe: 1055 – 1075 mm

Breite Ausladung: 200 mm

Abdeckung Fußplatte: 160 x 7 mm

Robuste Ausführung in massivem Messing

Einhebelbedienung zur Wannenbefüllung

Umsteller für Handbrause mit Keramikkartusche Ø 40 mm

Perlator Schlauch

Handbrause inkl. Messing Einbaukörper / Bodenmontageelement mit Bautenschutzabdeckung für Rohrzuleitung

DONOR H

Robuste Ausführung in massivem Messing

¾ Zoll Anschluss

2 x Einhebelbedienung für Wannenbefüllung (50 mm) und Handbrause (25 mm)

Mit Marken-Keramikkartuschen und Perlatoren

Schlauch und Handbrause

inkl. Messing Einbaukörper / Bodenmontageelement mit Bautenschutzkappe für Rohrzuleitung

Höhe: 969 – 1052 mm

Breite Ausladung: 204 mm

Fußplattenabdeckung: Ø 150 mm, Höhe 50 mm

LUPOR E

inkl. Umsteller, Metallhandbrause mit 1,5 m Brauseschlauch, integriertem Brausehalter und Installationsset

Eckiges Design

Höhe: 871 mm

Ausladung: 239 mm (Mitte Armatur / Mitte Auslauf)

Fußplattenabdeckung: 150 x 150 x 25 mm

Schauen Sie doch gerne in unseren Produktkatalog oder nutzen Sie unseren Onlineshop.