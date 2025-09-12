12.09.2025  Pressemeldung Alle News von Schröder Wannentechnik

Mit den exklusiven Standarmaturen von Schröder Wannentechnik erstrahlt Ihr Bad in neuem Glanz.

Bei der modernen Badgestaltung darf zu einer freistehenden Badewanne eine Standarmatur nicht fehlen.

Sie kann an beliebiger Stelle neben der Badewanne platziert werden und bietet so eine große Flexibilität. Unsere Armaturen sind nicht nur funktional hochwertig, sondern überzeugen auch optisch mit ihrer schlichten Form und ihrem zeitlosen Design. So haben wir sowohl Armaturen mit Vierkantrohr und klaren und markanten Konturen als auch Runde mit weichen Konturen in unserem Sortiment.

DONOR A

  • Farbe: Chrom
  • ¾ Zoll Anschluss
  • Höhe: 1055 – 1075 mm
  • Breite Ausladung: 200 mm
  • Abdeckung Fußplatte: 160 x 7 mm
  • Robuste Ausführung in massivem Messing
  • Einhebelbedienung zur Wannenbefüllung
  • Umsteller für Handbrause mit Keramikkartusche Ø 40 mm
  • Perlator Schlauch
  • Handbrause inkl. Messing Einbaukörper / Bodenmontageelement mit Bautenschutzabdeckung für Rohrzuleitung

 

 

DONOR H

  • Robuste Ausführung in massivem Messing
  • ¾ Zoll Anschluss
  • 2 x Einhebelbedienung für Wannenbefüllung (50 mm) und Handbrause (25 mm)
  • Mit Marken-Keramikkartuschen und Perlatoren
  • Schlauch und Handbrause
  • inkl. Messing Einbaukörper / Bodenmontageelement mit Bautenschutzkappe für Rohrzuleitung
  • Höhe: 969 – 1052 mm
  • Breite Ausladung: 204 mm
  • Fußplattenabdeckung: Ø 150 mm, Höhe 50 mm

LUPOR E

  • inkl. Umsteller, Metallhandbrause mit 1,5 m Brauseschlauch, integriertem Brausehalter und Installationsset
  • Eckiges Design
  • Höhe: 871 mm
  • Ausladung: 239 mm (Mitte Armatur / Mitte Auslauf)
  • Fußplattenabdeckung: 150 x 150 x 25 mm

Schauen Sie doch gerne in unseren Produktkatalog oder nutzen Sie unseren Onlineshop.

Schröder Wannentechnik GmbH
Schröder Wannentechnik GmbH
Zinkstraße 7
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Telefon:  +49 0 52 42 9 68 01 0
www.schroeder-wannentechnik.de
