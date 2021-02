„Das hybride Markenerlebnis – also physisch und digital erlebbar zu sein – muss 2021 zur kundenzentrierten Markenführung dazugehören. Deswegen haben wir für unser Jubiläumsjahr eine spannende Dramaturgie an virtuellen Aufschlägen geplant. Dass uns das zu Zeiten einer Pandemie in die Hände spielt, ist Zufall“, so CEO Hans Jürgen Kalmbach. Er bereitet sich zurzeit auf den ersten Meilenstein der diesjährigen Online-Events, die virtuelle Keynote, vor.



Bei der Keynote am 17. Februar 2021 laden Kalmbach und eine Runde spannender Gäste dazu ein, in 120 Jahre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Unternehmens Hansgrohe zu blicken. Speziell für Handel und Handwerk, Architekten und Innenarchitekten, Journalisten und Influencer bietet das Format einen bisher noch nicht gesehenen Einblick „hinter die Kulissen“. Zuschauer erleben aus erster Hand, wie das Unternehmen das Leben mit Wasser seit 1901 definiert und immer wieder neugestaltet – bis in die Zukunft hinein.



Und die Keynote macht Lust auf mehr: Erstmals angerissene Innovationen spielen beim nächsten digitalen Event die Hauptrolle. Vom 16. bis 18. März 2021 bekommt das Publikum die Chance, die Innovationen des Jahres als erstes zu entdecken und zu erleben. Ob visionäre Konzepte, zukunftsweisende Technologien oder einzigartiges Design – bei den Aqua Days erwartet die Gäste eine Vielzahl an Inhalten in interessanten Formaten, die speziell entwickelt wurden und als Inspiration dienen. Neuprodukte der Marken AXOR und hansgrohe bieten ab sofort die perfekte Möglichkeit, in das Leben mit Wasser einzutauchen und viele frische Ideen zu sammeln. Freuen können sich die Gäste besonders auf die Premiere der Duschrevolution Pulsify von hansgrohe, die Vorstellung von AXOR One, der neuen Bad-Kollektion aus der Zusammenarbeit mit Barber Osgerby und Live-Chats mit Experten.



Natürlich ist es auch mit den Aqua Days längst nicht getan. Diese sind nicht nur ein spannendes virtuelles Event, das große Momente verspricht – sie sind auch der Start eines neuen und kundenzentrierten Markenerlebnisses, welches jederzeit online und on-demand abgerufen werden kann, je nach Zeit und Interessensfeldern. Zudem hält der Jubiläumskalender noch weitere innovative Meilensteine bereit, zu denen wir Sie jeweils gerne informieren. Dazu sagt CEO Hans Jürgen Kalmbach: „Den Schritt, unsere Marken mit einem ganzheitlichen Ansatz hybrid erlebbar zu machen, sind wir nicht überstürzt gegangen. Wir haben früh angefangen und uns Zeit genommen, spannende und informative Konzepte für unsere Kunden zu entwickeln, die zu uns und unseren Innovationen passen und nicht austauschbar sind.“



Heute möchten wir auch Sie zu diesen Events einladen. Folgen Sie dem untenstehenden Link, um bei der Keynote am 17. Februar um 11 Uhr CET dabei zu sein:



www.hansgrohe-group.com/de/keynote2021



und merken Sie sich den 16. bis 18. März 2021 schon einmal für die Hansgrohe Aqua Days vor. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!