Hektik und Stress im Alltag nehmen spürbar zu und wecken gleichzeitig das tiefe Bedürfnis nach Entschleunigung. Das Badezimmer ist ein Rückzugsort, der dazu prädestiniert ist, alles loszulassen und zu sich selbst zu kommen. Für die innere Balance ist auch dort ein harmonischer Gesamteindruck entscheidend. Sind Badarchitektur, Einrichtung und Ausstattung bis ins Detail stimmig, passt auch die Wohlfühlatmosphäre. Die neue Accessoires-Linie AddStoris von hansgrohe ermöglicht, mit einer Vielzahl an Produkten in modernem, reduziertem Design die eigene Kreativität für eine harmonische Badeinrichtung zu entfalten. Mit ihrer klaren, flachen und diskreten Erscheinung lassen sich die Accessoires perfekt mit Armaturenlinien verschiedener Stilrichtungen kombinieren. Passend zu dem Oberflächenprogramm FinishPlus von hansgrohe sind alle AddStoris Accessoires auch in sechs Oberflächendesigns erhältlich: Chrom, Matt Black, Matt White, Polished Gold Optic, Brushed Bronze und Brushed Black Chrome.