Die Wärmepumpe ist das Heizsystem der Zukunft. Um die Technologie noch effizienter in den Markt zu bringen, bietet Stiebel Eltron Fachhandwerkern ein Partnerprogramm, das sie in kürzester Zeit zum Wärmepumpen-Profi weiterbildet.

Gemeinsam mit dem SHK-Handwerk die Wärmepumpentechnologie noch schneller und routinierter in den Markt bringen: dieses Ziel hat sich Stiebel Eltron gesetzt. Im Fachpartnerprogramm können Handwerksbetriebe von den fast 50 Jahren Wärmepumpen-Erfahrung des Holzmindener Unternehmens profitieren – und sich innerhalb von zwölf Monaten zum Premium-Fachpartner oder sogar zum Wärmepumpen-Service-Point entwickeln.

Das vierstufige Programm reicht von kostenloser Planungsunterstützung über den Wärmepumpen-Angebotsservice und den Förderservice bis hin zur eigenständigen Vergabe von Garantieverlängerungen. „Als Heizungspartner stehen wir dem Handwerk nicht nur mit Qualitätsgeräten zur Seite, sondern auch mit exzellenten Service-Leistungen und einem umfangreichen Schulungsangebot“, sagt Marcus Haferkamp, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Stiebel Eltron. „Fachhandwerker können ihren Kunden damit eine optimale Beratung und Betreuung bieten.“

Je nach Partnerschaftsstufe ist das Angebot in den Bereichen Beratung, Planung, Installation und Service auf den Erfahrungsstand angepasst. Das Vertriebsteam unterstützt Wärmepumpen-Starter in Stufe 1 dabei, Erstanlagen durch persönliche Konzepterstellung zu realisieren. Hinzu kommt umfangreiches Infomaterial zur Baustellenvorbereitung, Installation und Aktivierung der Geräte. Nach sechs Monaten folgt Stufe 2: Die Handwerkspartner werden in der Online-Fachpartnersuche auf der Stiebel Eltron-Internetseite gelistet. Hinzu kommt die Betreuung durch ein persönliches Vertriebsteam und eine Punktevergütung pro registrierter Anlage. Nach zwölf Monaten kommen weitere Vorteile hinzu: Als Premium-Fachpartner der Stufe 3 können die Handwerkspartner eigenständig Wärmepumpen-Systeme in Betrieb nehmen und warten, Garantieverlängerungen auf fünf Jahre aussprechen und Kleinreparaturen durchführen.

Wachsende Unterstützung je nach Partnerschaftsstufe

Premium-Fachpartner können sich in Stufe 4 schließlich als Wärmepumpen-Service-Point qualifizieren. „Damit ist der Betrieb als Stiebel Eltron-Stützpunktpartner in der Region ausgezeichnet“, sagt Haferkamp. Für die Wärmepumpen-Profis hält das Programm besonders attraktive Vorteile bereit. Die Handwerksbetriebe können mit einem Servicepartnervertrag selbstständig Reparaturen eigener Anlagen im Garantiefall durchführen und Standard-Ersatzteile einlagern. „Die Unterstützung und Leistungen lohnen sich“, so Haferkamp.

Davon überzeugt ist auch der Wärme- und Energietechnik-Betrieb Heller aus Wenden. Andre Heller und sein Team sind seit mehr als zehn Jahren Fachpartner, rund 400 Stiebel Eltron-Wärmepumpen haben sie bisher verbaut. „Fachpartner sind wir geworden, um die Vorteile wie eigene Inbetriebnahme mit 5-Jahres-Garantie und alle weiteren Leistungen in Anspruch nehmen zu können“, sagt Heller.

Auch Kai Kleinheinz, Geschäftsführer des Betriebs für Gebäudesystemtechnik Ruoff & Kleinheinz ist seit 2017 überzeugter Fachpartner. „Für uns ist Stiebel Eltron ein zuverlässiger Partner und somit auch für unsere Kunden“, sagt Kleinheinz. „Stiebel Eltron erfüllt in der Zusammenarbeit alle Kriterien, die es für eine Partnerschaft braucht: Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Kritikfähigkeit und Hilfsbereitschaft. Wenn ein Unternehmer sich in der heutigen Zeit mit nur einem Hersteller aufstellt, muss er absolut überzeugt sein. Wir haben diese Entscheidung nie bereut.“

Weitere Informationen und Anmeldung zum Fachpartner-Programm: www.stiebel-eltron.de/fachpartnerwerden