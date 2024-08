Die Heizungsbranche durchlebt außergewöhnliche Veränderungen. Dabei ist eins klar: Die Wärmepumpe gibt in vielen Bereichen den Takt vor. Für Fachbetriebe ist es daher wichtig, hierfür den richtigen Partner auf Herstellerseite zu finden. Heiztrend profi zeigt, worauf es sich zu achten lohnt.

Wärmepumpen hat mittlerweile so gut wie jeder Heizungshersteller im Sortiment. Genau wie jeder Auto­hersteller Hybrid- oder E-Autos anbietet. Welcher Anbieter beherrscht die Technologie wirklich? Und bietet Fachbetrieben und Endkunden durchdachte Konzepte, wie sich Lösungen in den unterschiedlichen Gebäudesituationen auch wirklich umsetzen lassen? Denn damit eine Wärmepumpe wirklich nachhaltig und effizient arbeitet, muss sie zu den Einsatzbedingungen vor Ort passen - nicht umgekehrt!

Auf das Herzstück achten

Entscheidend für die Effizienz einer Wärmepumpe ist die Invertertechnologie. Sie stellt sicher, dass die Leis­tung der Wärmepumpe exakt an die benötigte Wärme­menge angepasst wird. Je besser die Inverterregelung arbeitet, desto effizienter wird der eingesetzte Strom zur Erzeugung von Wärme genutzt. Das heißt, die Wär­mepumpe setzt nur so viel Strom ein, wie wirklich be­nötigt wird. So kann sichergestellt werden, dass die Wärmepumpe in einer bestimmten Konstellation die an sie gestellten Anforderungen wirklich erfüllen kann. Hersteller wie der Technologieführer Mitsubishi Electric nutzen ihr Inverter-Know-how aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von invertergeregelten Klimasystemen, um auch beim Heizen einen langlebigen, wirtschaftlichen und zuver­lässigen Betrieb zu realisieren. Nicht umsonst werden Kältemittelverdichter von Mitsubishi Electric auch von vielen anderen Herstellern eingesetzt.

Mehr Flexibilität durch ein breites und tiefes Sortiment

Mitsubishi Electric hat seinen technologischen Vor­sprung in den vergangenen Jahren konsequent ge­nutzt, um ein breites Produktportfolio mit skalierbaren Systemen zu entwickeln, die optimal an konkrete Einsatzszenarien angepasst sind. Denn in einem gut gedämmten Einfamilienhaus-Neubau mit Fußboden­heizung und kleinem Garten sind andere Lösungen ge­fragt als bei der Modernisierung eines 30 Jahre alten Mehrfamilienhauses, wo z. B. lange Kältemittelleitun­gen für die Aufstellung der Außeneinheit und flexibles Modulieren bei hohem Warmwasserbedarf von Vor­teil sein können.

Qualifizierung rund um die Wärmepumpe

Um erfolgreich vom wachsenden Markt für Wärme­pumpen zu proftieren, ist auch entsprechendes Know-how im Fachbetrieb wichtig. Mitsubishi Electric unterstützt seine Fachpartner durch regelmäßige Schulungs- und Weiterbildungsangebote. Dabei ste­hen sowohl produktspezifsche wie auch allgemeine Themen im Fokus - vom Sachkundenachweis für den Umgang mit Kältemitteln bis zur Schulung für die Pla­nung von Wärmepumpenanlagen in Ein- und Mehr­familienhäusern nach VDI 4645.

Jetzt mit smartem Gesamtkonzept durchstarten

Mitsubishi Electric stellt seinen Partnern ein rund­um lösungsorientiertes Wärmepumpen-Portfolio zur Verfügung. Mit einem leistungsstarken Berater­netzwerk, qualifzierter Planungsunterstützung und regelmäßigen Aus- und Weiterbildungsangeboten legt Mitsubishi Electric die Basis für eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Werden Sie Fachpartner für zukunfts­weisende Wärmepumpenlösungen und erschließen Sie mit einem starken Unternehmen im Rücken das volle Wachstumspotenzial des Heizungsmarktes der Zukunft!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mitsubishi Electric Ansprechpartner.

Aktuelle Schulungstermine: mitsubishi-les.com/schulung

SO INDIVIDUELL WIE IHRE KUNDEN

Setzen Sie auf ein breites Wärmepumpen-Programm, das auf ganzer Linie überzeugt:

Umfassendes Sortiment für Wärme, Trinkwarmwasser und Klima

Jahrzehnte führend in der Invertertechnologie

Flexible, skalierbare Lösungen

In vielen Fällen förderfähig

Werden Sie mit uns Partner der Energie- und Klimawende.

Vielfalt entdecken: mitsubishi-les.com