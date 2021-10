Pressemeldung

Mit dem CNX Wassermanagement-System von CONTI+ lassen sich bis zu 150 Duschen, Waschtisch- und Urinal-Armaturen steuern. Das System ist in der Lage, den hohen Anspruch an die Trinkwasserqualität zum Beispiel in Schwimmbädern, Schulen, Hotels oder Krankenhäusern durch normgerechte Anwendung von Hygienefunktionen zu sichern und zu protokollieren. An jeder einzelnen Entnahmestelle können bei Duschen sowohl die thermische Desinfektion als auch Hygienespülungen in festgelegten Intervallen und nach Kalenderfunktion programmiert bzw. ausgelöst werden. Damit kann eine mikrobiologische Belastung des Trinkwassers – zum Beispiel durch Legionellen – fast vollständig ausgeschlossen werden.

Darüber hinaus lassen sich über die zentrale Steuerung des CNX Wassermanagement-Systems einmalig oder über fest definierte Betriebszeiten das Wasser abstellen; dies ist besonders praktisch, wenn Handwerker oder Reinigungspersonal vor Ort sind. Auch Armaturenparameter wie die Laufzeit des Wasserflusses können individuell auf die Gegebenheiten der Einrichtung abgestimmt werden. So können der Wasser- und Energieverbrauch optimiert und effektiv Kosten gespart werden.