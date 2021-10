Pressemeldung

Seit dem Launch der Demoversion im August hat sich das digitale Azubi-Lern-Tool des Fachverbandes SHK NRW deutlich weiterentwickelt. Zu finden ist es im neu aufgelegten Lern-Management-System www.lernwerk.digital.

Das Azubi-Lern-Tool bietet Chefs*innen und ihren Auszubildenden einen auf Ausbildungsjahre und Themenfelder bezogenen Pool an Aufgabenstellungen für einen kontinuierlichen Lernprozess. Von den Grundlagen bis hin zum Stoff der Gesellenprüfung: Einmal angemeldet, testen Azubis ihre Kenntnisse eigenständig, online und von überall aus. Die mehr als 5.000 hinterlegten Aufgabenstellungen orientieren sich an den Lernfeldern der Berufsschule.



Ende September im Rahmen der Mitgliederversammlung in Essen wurde das Tool den Delegierten zum ersten Mal detailliert vorgestellt. Hauptgeschäftsführer Hans-Peter Sproten fasst die Rückmeldungen wie folgt zusammen: „Der Fachkräftemangel und die Sicherstellung eines hohen fachlichen Know-hows sind wichtige Themen unserer Branche. Wir haben ein überwältigend positives Feedback der Delegierten erhalten und freuen uns nun über zahlreiche Anfragen einzelner Unternehmer aber auch ganzer Innungen, die das Azubi-Lern-Tool für alle gemeldeten Nachwuchs-SHK‘ler im Innungsgebiet ordern wollen.“

Paketpreise für Innungen

Ab 50 Lizenzen freut sich der Fachverband den SHK-Innungen in NRW Staffelpreise anbieten zu können. Denn das Azubi-Lern-Tool ist nicht nur ein Helferlein für Unternehmer*innen. Auch Innungen und Berufsschullehrer*innen haben bereits Interesse am übergreifenden Einsatz des digitalen Lern-Tools gezeigt. So ist derzeit eine vernetzte Variante in Planung: Ein „Azubi-Prüf-Tool“, das sich speziell an Lehrende im SHK-Handwerk richtet.



Ganz neu: Ausbilderlizenzen

Den Lernstand seiner Schützlinge im Blick behalten, das können Ausbilder in SHK-Betrieben nun mit der kostenlosen Ausbilderlizenz des Azubi-Lern-Tools. Voraussetzung für die Erteilung dieses freien Logins ist die Order mindestens einer-Azubi-Lizenz pro Betrieb. Ausbilder*innen können die Testergebnisse der vorhandenen Azubi-Accounts übersichtlich einsehen. Neben der reinen Lernkontrolle ist es ebenfalls denkbar, proaktiv Projekte im Betrieb mit theoretischem Wissen im Azubi-Lern-Tool zu verbinden.

Beispiel: Parallel zur Badsanierung der Familie Schlutz kann im Azubi-Lern-Tool von Max Musterazubi das Themengebiet „Vorwandinstallation“ im Lernfeld Nr. 8 „Sanitärräume ausstatten“ durchgearbeitet werden. Wissens- und Kompetenzlücken in der Theorie des 2. Lehrjahres können so aufgespürt und ausgeglichen werden.

Kosten im Überblick

Primär richtet sich das Azubi-Lern-Tool aber an Chefs*innen bzw. Ausbildungsverantwortliche, die mit einer oder mehreren Lizenzen ihren Azubis den eigenständigen Zugang zu solidem Rundum-SHK-Wissen ermöglichen wollen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, mit der kostenfreien Ausbilderlizenz den Lernstand ihrer Schützlinge stets im Blick zu behalten.

Gerne können Azubis ihren Lernerfolg aber auch selbst in die Hand nehmen und sich einen Zugang verschaffen.

Mitgliedsbetriebe einer SHK-Innung in NRW zahlen pro Einzellizenz (personengebundener Login) 35 Euro, zzgl. MwSt. pro Jahr. Der Nachweis der Innungsmitgliedschaft ist erforderlich.

Alle anderen Einzellizenzen (personengebundener Login) kosten 55 Euro, zzgl. MwSt. pro Jahr.

Pro Betrieb ist eine Lizenz für eine/n Ausbilder*in kostenfrei. Für weitere Lizenzen für Auszubildende gelten die o.g. Preise.

Staffelpreise für SHK-Innungen NRW auf Anfrage.

Demoversion zum Ausprobieren ist online

Ab sofort können sich Interessierte unter www.lernwerk.digital kostenlos einen Zugang zur Demoversion selbst einrichten. Damit sehen sie das gesamte Leistungsspektrum des Azubi-Lern-Tools. Sie haben Zugriff auf einen Test mit 20 Fragen aus einem Querschnitt aller Themengebiete.

Link und Kontakt

Jetzt online registrieren und testen unter www.lernwerk.digital