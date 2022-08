In seine neue Heizung zu investieren, bedeutet in seine Zukunft zu investieren. Was im Zuge der Diskussion um die Energiewende banal klingt, bedarf einer professionellen Planung und eines ordentlichen Budgets. Um ein Projekt finanziell zu stemmen, spielen Fördergelder eine wichtige Rolle. Mit der COSMO-Förderauskunft auf der Webseite cosmo-info.de ist das Fachhandwerk im Kunden­gespräch immer auf dem aktuellen Stand und kann als Experte weit über Produkte und Lösungen hinaus begeistern.

Gelten noch die Förderungen, die 2021 galten? Wie viel Unterstützung steht für welche Heizungsart zur Verfügung? Und woran lässt sich erkennen, was zu diesem Zeitpunkt zählt? Fragen, die sich auf dem Weg zur nachhaltigen und effizienten Heizung stellen. Die COSMO-Förderauskunft eignet sich als ideales Beratungs- und Planungswerkzeug. Gerade jetzt, in Zeiten, in denen die staatliche Förderung gesenkt und verändert wurde und gleichzeitig hohe Energiepreise den Sanierungsdruck erhöhen. „Mit unserer COSMO-Förderauskunft spürt das Fachhandwerk im Kundengespräch und bei der Projektplanung jede verfügbare Förderung auf“, sagt COSMO-Geschäftsführer Hermann- Josef Lüken. Und „jede“ Förderung ist dabei wörtlich zu nehmen. Es werden nicht nur die staatlichen Förderungen aufgezeigt, sondern auch die Förderprogramme von Gemeinden und Energieversorger. Auch mögliche Darlehen mit eventuellen Tilgungszuschüssen sind in der Datenbank vorhanden. Dazu kommt: In Zeiten, in denen Agenturen, die sich mit der Fördermittelbeschaffung beschäftigen, auf Mo­nate ausgebucht sind, bietet der Hersteller mit seiner Förderauskunft ein einfaches Tool, was wirklich jeder bedienen kann.

Ob Neubau oder Modernisierung, in vier Schritten kommen Nutzer unter cosmo-info.de/services/foer- derauskunft zum greifbaren Ergebnis. Wofür sollen die Fördermöglichkeiten ermittelt werden? Heizung, Erneuerbare Energien oder für eine Lüftungsanlage? Welche neue Heizart soll es sein? Bestehendes Gebäude oder Neubau? Kaum sind die Antworten eingegeben, zeigt COSMO die Förderprogramme an. Förderart, Förderbedingungen, Förderhöhe und Kontaktdaten sind in wenigen Sekunden ermittelt. Klingt einfach? Ist es auch.