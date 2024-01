Die fiesen Viren sind winzig und mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Und sie können auf zwei verschiedenen Wegen den Besitzer wechseln: Als Tröpfchen über die Luft (z.B. beim Husten oder Niesen) oder durch den direkten Kontakt mit Erkrankten bzw. kontaminierten Gegenständen. Damit Letzteres nicht zum Problem wird, empfehlen sich Infrarotgesteuerte Waschtisch-Armaturen – schließlich gehört gerade jetzt Händewaschen zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen. Sie reduzieren dank der berührungslosen Bedienung die Übertragung von Krankheitserregern und Erkältungsviren. Armaturen mit IR-Sensor werden daher schon lange in Arztpraxen, Krankenhäusern und anderen hygienisch sensiblen Bereichen eingesetzt, finden aber auch immer mehr Verwendung in öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden wie Restaurants, Bars und Raststätten.

Der Armaturenhersteller CONTI+ bietet eine breite Auswahl an Infrarotgesteuerten Waschtisch- und Dusch-Armaturen. Insbesondere die CONTI+ iQ überzeugt seit mehr als 25 Jahren mit ihrer ausgereiften Technik, der vollautomatischen Einstellung der Infrarot-Sensorik und dem robusten modularen Monoblock ohne Unterbau. Die Waschtischarmatur ist mit und ohne Mischung sowie als drucklose Variante für offene Warmwasserbereiter oder für einen Kaltwasseranschluss für die dezentrale Wasseraufbereitung (Boiler) verfügbar. Die Laufzeit für die Hygienespülung, die Wassernachlaufzeit, die Sensorempfindlichkeit und die Auswahl für die 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung lassen sich über die Funktionstaste der Armatur einstellen. Besonders praktisch: Die CONTI+ iQ wird wie ein konventioneller Einhebelmischer installiert. Die chromfarbenen Armaturen sind in folgenden Ausführungen erhältlich: mit Batterie, als Netz mit 230V Steckernetzgerät, als VARIOconnect für Einzel- und Mehrfachstromversorgung sowie als Netzgerät Unterputz. Die Waschtischarmaturen lassen sich zudem einzeln über einen BLE-Converter durch die CONTI+ Service App steuern oder können in das CNX Wassermanagement-System von CONTI+ eingebunden werden.

Alle Varianten der CONTI+ iQ Waschtischarmatur sind ab sofort lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie hier.