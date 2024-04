Wir freuen uns, mit Ihnen unseren jüngsten Sieg bei den MCE Excellence Awards teilen zu können!

Tekno Point wurde für seine innovative Wärmepumpe ATHENA-C ohne Außeneinheit ausgezeichnet.

Das neue Modell ATHENA-C ist die beste Lösung für historische Stadtzentren, wertvolle Bauwerke und auch überall dort, wo der architektonische Charakter des Gebäudes geschützt werden muss.

ATHENA-C wurde dafür entwickelt, um vollständig im Haus installiert zu werden; eine direkte Verbindung nach außen ist durch eine Öffnung in der Außenwand für den Luftein- und -auslass erforderlich, die durch ein lackierbares Gitter verdeckt wird.

WARUM ATHENA-C WÄHLEN?

Respekt vor dem architektonischen Anstand

Keine Außeneinheiten an Gebäuden in historischen Stadtzentren und Neubauten. Ein neuer architektonischer Stil breitet sich in der Gestaltung von Gebäuden aus. Kompaktheit und Geräuscharmut in Verbindung mit neuen alternativen Energien.

Sehr leise und kompakt im Haus

Weniger als 0,7 m2 für Heizung, Warmwasser und Kühlung mit dem Geräusch eines Kühlschranks.

Einfach und vielseitig zu installieren

Passt sich jedem Projekt an, von Einzelhäusern bis zu Wohnungen oder Wohngruppen.

Minimaler Installationsaufwand

Die Athena-C-Module wurden so ausgedacht, um über alle notwendigen Vorrichtungen für den direkten Anschluss an das Vertriebssystem zu verfügen, sowohl für Wasser als auch für Heizung.

WAS SIND DIE INNOVATIVEN MERKMALE VON ATHENA-C?

Alles in Einem

Sowohl das Wärmepumpe-Modul als auch das Warmwassermodul verfügen über alle Komponenten, die den korrekten Betrieb der Maschine ermöglichen, sobald sie an die Anlage angeschlossen ist.

Es kann auch in das brandneue Building Automation-System ERA von Tekno Point integriert werden, das über ein WiFi-Heimnetz eine einfache und unterhaltsame Interaktion ermöglicht.

Bitte folgen Sie uns, um über die neuesten Technologien auf dem Laufenden zu bleiben und damit zu entdecken, wie unsere Lösungen Ihren Wohnkomfort verbessern können.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die diese wichtige Auszeichnung ermöglicht haben und die unsere Mission weiterhin unterstützen, modernste Heiz- und Kühllösungen anzubieten.

Klicken Sie auf den Link, erfahren Sie mehr und melden Sie sich bei uns für weitere Informationen.

Wir werden Sie mit der nächstgelegenen Gebietsvertretung in Verbindung setzen.

