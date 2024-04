Mit der Neubebauung „Ossendorfer Gartenhöfe“ in Köln hat DIE EHRENFELDER Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG die Wohnungsverhältnisse in Köln maßgeblich verbessert.

Die dezentrale Warmwasserbereitung spart viel Wasser und Energie. Sie gewährleistet auf einfache Weise die Einhaltung der Vorschriften zur Trinkwasserhygiene, sorgt für niedrige Investitions- und Betriebskosten und ermöglicht eine exakte verbrauchsabhängige Abrechnung. Neben den wirtschaftlichen aktoren zählt aber vor allem das Wohlbefinden der Bewohner. Die Ansprüche an den Wohnwert wachsen seit Jahren. Eine zeitgemäße Ausstattung trägt zur langfristigen Bindung von zufriedenen Mietern bei. Sie ist zugleich für den Marktwert ein wichtiger Faktor. Funktionalität, Bedienfreundlichkeit und Komfort bei der Nutzung von Warmwasser spielen eine große Rolle. Dabei stehen diese Anforderungen längst nicht mehr im Gegensatz zu Nachhaltigkeit und Effizienz.

Das Portfolio von AEG Haustechnik ist auf die Anforderungen im klimafreundlichen und be-zahlbaren Wohnungsbau ausgerichtet. Bei elektronischen AEG Durchlauferhitzern kommt es darauf an, die Regelbarkeit so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten. Die Geräte sind robust und von hoher Qualität, z.B. dank verkalkungsfreier Blankdraht-Heizwendel. Sie vereinen ansprechendes Design mit langlebiger, betriebssicherer Funktion.

Für jeden Bedarf die richtige Lösung

AEG Haustechnik bietet ein breites Sortiment an Durchlauferhitzern, Kleinspeichern, Wandspeichern und Standspeichern. Somit steht für jede Anwendung in Bad, Küche und WC und für jeden Komfortanspruch das am besten geeignete Gerät zur Verfügung. Bauliche Gegebenheiten und das Budget bestimmen zudem, ob und welche Geräte die Einzel- oder Gruppen-Versorgung übernehmen.

Der elektronischer AEG Kompakt Durchlauferhitzer DDLE Kompakt ist speziell für den platzsparenden, einfachen Einbau unter der Küchenspüle entwickelt worden.

Liegen Entnahmestellen weit auseinander, so ist deren Einzelversorgung sinnvoll. Dabei lässt sich das einzelne Warmwassergerät exakt an die jeweilige Entnahmestelle anpassen, beispielsweise im Gäste-WC: Am entlegenen Handwaschbecken mit kleinem Warmwasserbedarf liefert ein AEG Klein- Durchlauferhitzer sekundenschnell warmes Wasser in ausreichender Menge. Nahe beieinanderliegende Entnahmestellen einer Wohnung werden durch die Gruppenversorgung verbrauchsnah an einen Warmwasserbereiter angeschlossen. Auf kurzen Wegen und mit hoher Leistung versorgt ein Gerät mehrere Zapfstellen, beispielsweise in Küche und Bad. Hoher Warmwasserkomfort ist auch dann gewährleistet, wenn Dusche, Waschtisch und Spüle zeitgleich genutzt werden.

Bezahlbarer Wohnraum

Werden Wohnheime gebaut oder renoviert, so ist eine hochwertige und zugleich kostengünstige Ausstattung gefragt. Hohe Mieterfluktuation in den (Einzel-) Appartements erfordert den Einsatz robuster, leistungsstarker Produkte. Der elektronische AEG Durchlauferhitzer DDLE Easy erfüllt diese Anforderungen. Bewährte AEG Qualität und moderne, energieeffiziente Technologie zum kleinen Preis überzeugen. Zwei Festtemperaturen über Symbole bei 42 °C (Duschen und Händewaschen) und 55 °C (Geschirr reinigen) gewährleisten eine einfache Handhabung. Warmes Wasser steht sofort und unbegrenzt zur Verfügung, die Steuerelektronik sorgt für guten Temperaturkomfort. Dank Strahlwasserschutz IP 25 kann das Gerät direkt im Dusch- oder Wannenbereich montiert werden.

Für junge Auszubildende und Studierende bietet ein Wohnheim Gemeinschaft, günstige Mietpreise und die Nähe zu Hochschule oder Ausbildungsplatz. Ein gelunges Beispiel dafür ist ein Wohnobjekt in Kleve vom Studentenwerk Düsseldorf.

Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/durchlauferhitzer und www.aeg-haustechnik.de/warmwassergeraete