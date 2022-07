Der NovaMix Value wird hauptsächlich im Sanitärbereich als Regelorgan zur Reduzierung der Brauchwassertemperaur aus Warmwasserspeichern eingesetzt. Möglich sind auch zahlreiche weitere Anwendungen, in denen eine konstante Mischtemperatur gefordert ist. Bild: Taconova Group AG

Ob Heiz-, Sanitär- oder Solarbereich: In nahezu allen relevanten Gebäudebereichen kommen Mischventile des Schweizer Herstellers Taconova zum Einsatz. Dabei arbeiten die NovaMix Mischer völlig autark und ohne zusätzliche Hilfsenergie – und sorgen so in vielen wichtigen Bereichen der Gebäudetechnik für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Beispiel Trinkwasserinstallation: NovaMix Mischventile eignen sich je nach Ausführung optimal für die Montage an zentraler Stelle – hier lassen sie sich ideal mit thermischen Solaranlagen kombinieren – oder direkt vor der Entnahmestelle. Die Ventile reduzieren hohe Brauchwassertemperaturen auf eine konstante Temperatur bei der Warmwasserentnahme und gewährleisten dadurch Schutz vor Verbrühungen – ein unschätzbarer Vorteil beispielsweise in Mehrgenerationenhaushalten. Zusätzlich erhöhen sie dadurch den verfügbaren Warmwasserertrag.

Vielseitig einsetzbar in Heizungssystemen

Auch in Flächenheizungen – in Fußböden, Decken, Wänden oder Betonkernaktivierungen – sind die Mischventile zum Mischen der gewünschten Vorlauftemperatur oder auch als Diverting-Ventil zur Mediumstrennung im Heizungs- und Klimabereich einsetzbar. Eine zentrale Rolle spielen die Taconova-Ventile auch in regenerativen Energiesystemen, besonders bei der Speicherbeladung durch Festbrennstoffkessel. Durch ihren Einsatz wirken sie der Kondensatbildung vor allem im Anfeuerungsprozess entgegen. Dadurch werden Teerbildung und Kesselkorrosion stark reduziert.

NovaMix Value: Der Allrounder für alle Gebäudekategorien

Als selbsttätiges thermostatisches Mischventil sorgt der NovaMix Value nicht nur für eine konstante Mischwassertemperatur an der Entnahmestelle, sondern verfügt auch über drei regelbare Temperatur-Bereiche (20 – 50°C, 45 – 65°C, 35 – 70°C) und mit DN 15, 20 und 25 über drei unterschiedliche Ventildimensionen. Werden die eigens hierfür entwickelten Rückflussverhinderer eingesetzt, sind keine zusätzlichen Dichtungen erforderlich – sie haben nur einen um 0.1 kleineren k vs -Wert als Ventile ohne Rückflussverhinderer. Eine weitere Besonderheit: Der Regulierkolben hat beidseitig – auch beim High Capacity-Mischer (HC) – eine Dichtung, welche einerseits den Verbrühungsschutz sicherstellt und andererseits unerwünschte Kaltwasserbeimischungen auf ein Minimum reduziert. Dies ermöglicht eine maximale Ausnutzung der Speichertemperatur. Zusätzlich wirkt die Antihaft-Beschichtung des Ventilgehäuses Kalkablagerung entgegen – und sorgt für Wartungsfreiheit und eine lange Lebensdauer.

Das selbsttätige thermostatische Mischventil NovaMix Compact 70 sorgt für eine konstante Mischwassertemperatur an der Entnahmestelle und kommt in sanitären Anwendungen im privaten und öffentlichen Bereich zum Einsatz. Aufgrund des optisch ansprechenden Designs ist es auch zur Sichtverbauung direkt unter dem Waschtisch geeignet. Bild: Taconova Group AG

Alle NovaMix Mischventile sind stufenlos einstellbar und zeichnen sich durch eine hohe Regelgenauigkeit aus. Für Anwendungen im Solarbereich braucht es keine anderen Ausführungen, da dies bei Taconova mit einem Ventil abgedeckt wird. Dies spart Zeit und Lagerkosten. Spezielle Ventildichtungen reduzieren, bei diversen Ventilen, Beimischungen von Kaltwasser auf ein Minimum. Antihaftbeschichtungen gegen Kalkablagerungen sorgen für zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer.