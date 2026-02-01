Wie gestaltet eine bekannte Innenarchitektin ihr eigenes Bad – wenn ihr Anspruch darin besteht, Räume zu Orten des Wohlgefühls zu machen? KANANI Innenarchitektur steht für Lebensräume, die Design und funktionale Lösungen auf sensible Weise verbinden. Bei der Planung ihres exklusiven Badbereichs entschied sich Franziska Kanani für die Produkte von Dallmer:

„Für mich funktioniert Duschplanung mit System – clean, durchdacht und maximal flexibel. Bei der Badplanung ist die Duschrinne längst kein rein technisches Detail mehr – sie ist Teil des Designs. Deshalb setze ich in meinen Projekten gern auf das bewährte DallFlex-System von Dallmer. Seit kurzem hat dieses ein starkes Upgrade erhalten – mit neuen Features und noch mehr Gestaltungsfreiheit.“

Reduzierter Stil, durchdachte Technik

Das von Kanani entworfene Bad harmoniert perfekt mit dem architektonischen Gesamtkonzept: eine minimalistische Umsetzung mit warmer Anmutung. Eingebettet in das klare, offene Raumkonzept integriert sich die Duschrinne CeraFloor Individual als maßgeschneiderte Lösung – stilvoll und dezent. Das dahinterliegende Entwässerungssystem? Ebenfalls durchdacht.

„Alles hängt zusammen. Wer eine hochwertige, reduzierte Dusche plant, braucht ein System, das mitdenkt – und das bietet DallFlex in allen Details“, so Franziska Kanani.

Unsichtbare Funktionalität, sichtbarer Gestaltungsspielraum

Franziska Kanani hat bereits über 100 Bäder geplant und realisiert. Mit ihrem Team hat sie sich auf Kernsanierungen und Grundrissoptimierungen spezialisiert. Besonders schätzt sie die Designvielfalt der Dallmer Duschrinnen – von gebürstetem Edelstahl über pulverbeschichtete Farbvarianten bis hin zur befliesbaren Abdeckung. Für sie ist DallFlex ein echter Gamechanger im Planungsalltag: perfekt für alle, die Wert auf klares Design und technische Intelligenz im Hintergrund legen.

Ein schönes Argument aus der Praxis: „Ich habe lange Haare. Und im alten Haus war die Duschrinne ständig verstopft – Haare zu entfernen war ein Albtraum. Mit DallFlex: Abdeckung hoch, Haare raus – fertig. Kein Gefummel, kein Spezialwerkzeug – einfach smart.“

Planungstipp von Franziska Kanani

Wer die passende Duschrinne für sein Projekt sucht, findet mit dem Online-Konfigurator von Dallmer ein hilfreiches Tool. Schritt für Schritt lässt sich hier die Duschrinne individuell konfigurieren – abgestimmt auf das Bad-Design, die Armaturen und die baulichen Gegebenheiten.

Fazit: Das Beispiel von Franziska Kanani zeigt eindrucksvoll, wie sich hochwertige Gestaltung und technische Funktionalität im Bad vereinen lassen – mit einem System, das sowohl ästhetisch als auch praktisch überzeugt. DallFlex bietet dabei die nötige Planungsfreiheit, um auf individuelle Wünsche und wechselnde Anforderungen flexibel reagieren zu können. Ob im privaten Wohnhaus oder anspruchsvollen Projekt – mit Dallmer entstehen Bäder, die nicht nur gut aussehen, sondern auch im Alltag funktionieren.

Jetzt mehr zum Bungalow und Bad von Franziska Kanani erfahren: www.dallmer.de/de/unternehmen/referenzen/076-kanani.php