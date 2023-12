Miniaturschale Miena – Mit dem edlen Wohnaccessoire aus Stahl-Emaille unterstützt Kaldewei den WWF Deutschland

Mit der Miniaturschale Miena bringt Kaldewei erstmals ein Wohnaccessoire aus kreislauffähiger Stahl-Emaille auf den Markt. Das filigrane Interior-Objekt in Anlehnung an die Waschschale von Designerin Anke Salomon ist auch Sinnbild für die Zirkularität der Kaldewei-Produkte und Teil der LUXSTAINABILITY®-Welt, mit der Kaldewei konsequent Ökologie und Nachhaltigkeit in den Fokus rückt.