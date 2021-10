Pressemeldung

Die HERZ-Serie DE LUXE ist um eine Designvariante reicher: Der Thermostatkopf MINI DE LUXE präsentiert sich gemeinsam mit dem passenden Thermostatventil im angesagten Vintage-Look speziell für die Kombination mit Retro-Heizkörper oder einer Inneneinrichtung im rustikalen Landhausstil.

Klein und kompakt

Mit 7,5 cm Länge und 4,5 cm Durchmesser ist der Thermostatkopf MINI DE LUXE einer der kleinsten Thermostatköpfe mit flüssigkeitsgefülltem Dehnstoffelement (Hydrosensor). Im Zusammenspiel mit den bewährten HERZ-Thermostatventilen regelt er die Raumtemperatur direkt am einzelnen Radiator. Der integrierte Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) reagiert unmittelbar auf jede Veränderung der Umgebungstemperatur. Das perfekte Zusammenspiel funktioniert ganz automatisch: Das Ventil schließt und öffnet je nach dem aktuellen Wärmebedarf des Raumes. So entspricht die Raumtemperatur konstant dem eingestellten Behaglichkeitswert. Das Herz-Symbol markiert den Komfortpunkt am HERZ-Thermostatkopf MINI DE LUXE. Er kennzeichnet die optimal ausgewogene Einstellung für behagliche Wärme. Durch Drehen des Kopfes sind individuelle Anpassungen der Raumtemperatur möglich.

Wärme effizient regeln

HERZ-Thermostatventile sind als Proportionalregler ohne Hilfsenergie konstruiert. Das Öffnen/Schließen des Ventils und damit die Regelung des Massenstroms zum Heizkörper erfolgt im Zusammenspiel mit einem HERZ-Thermostatkopf. TS-90-Modelle verfügen über ein Anschlussgewinde für Thermostatköpfe in M 28 x 1,5 und einen Heizkörperanschluss mit Konus. Der Rohranschluss ist als Universalmodell mit Spezialmuffe für Gewinderohr und Klemmsetanschluss ausgeführt. Das Modell im Design „vintage“ ist in Eckform erhältlich.

