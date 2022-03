Pressemeldung

­Der Krieg in der Ukraine ist ein einschneidendes historisches Ereignis – auch für die Energieversorgung in Deutschland. Der en2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie e. V. hat deshalb jetzt in einer Übersicht die derzeitige Situation im Hinblick auf die Versorgung mit Mineralölprodukten zusammengefasst.



Aktuell verlaufen die Rohölversorgung sowie die Mineralölverarbeitung und -versorgung hierzulande an allen Standorten normal. Die Mitgliedsunternehmen von en2x, die einen Großteil der heutigen Energieversorgung Deutschlands für Mobilität und Wärme und erhebliche Mengen an chemischen Grundprodukten liefern, unterstützen die Maßnahmen der Europäischen Union und der Bundesregierung und arbeiten daran, die Versorgung auch weiterhin sicherzustellen.



Für die Zukunft muss es darum gehen, Klimaschutz und Versorgungssicherheit durch eine Vielfalt CO 2 -neutraler Produkte noch stärker zu verknüpfen. Dafür werden mittelfristig vor allem der massive Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland, der Hochlauf einer internationalen Wasserstoffwirtschaft und eine diversere Beschaffungsstruktur bedeutsam sein. Hierbei werden die en2x-Mitgliedsunternehmen eine treibende Rolle spielen.

