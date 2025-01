Die Mineralgusswannen von PUK Duschkabinen können in nicht standardmäßige Größen und Formen zugeschnitten werden. Dies kann bei der Montage vor Ort vorgenommen oder durch PUK Duschkabinen werkseitig vorbereitet werden.

Die strukturierte Oberfläche in Schieferoptik hat rutschfeste Eigenschaften, welche die Sicherheit während des Duschens gewährleisten (TÜV-zertifiziert). Sie ist resistent gegen verschiedene Arten von Schmutz, Verfärbung und Abrieb. Die Duschwannen sind in vielen Farben erhältlich. Je nach Modell ist ein linearer Duschablauf mit Abdeckkappe in der Duschwannenfarbe oder ein zentraler Duschablauf mit Gitter verfügbar. Regelmäßige Produktionsüberwachung durch TÜV Rheinland sowie 5 – Jährige Garantie geben Sicherheit über die Qualität des Produkts.

Zuschnittbeispiele der Serie KYNTOS - bodeneben und auf dem Fußboden in weiß

Das Design der Duschwannen ermöglicht eine bodenebene Installation im oder auf dem Fußboden. Die passenden Wannenfüße zum Niveauausgleich sowie ein geeigneter Ablauf können mitbestellt werden.

Eine breite Auswahl an Maßen, verfügbare Formen und Lagermodelle, sowie die Maßblätter für den Zuschnitt finden Sie online: