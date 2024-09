Das Thema Kälte- & Klimatechnik ist wichtiger denn je. Durch innovative Technologien in diesem Bereich können Energieverbrauch und Emissionen stark reduziert werden!

Das Produktsortiment von MILWAUKEE® für SHK-Profis wächst kontinuierlich. Erstmalig stellt MILWAUKEE® auf der Chillventa, der Weltleitmesse für Kälte- & Klimatechnik, aus und präsentiert seine innovativen Lösungen.

Erleben Sie die M18 Fuel™ Akku-Vakuum Pumpe live und in Action. Das Akku-Werkzeug liefert kabelgebundene Leistung und sorgt mit einem Rückschlagventil für Vakuumstabilität, auch im Ruhezustand. Der abgewinkelte Ölablass ermöglicht einen sauberen Ölwechsel. Mit einer Laufzeit von bis zu 90 Minuten im Manifold-Modus und Anschlüssen für 1/2˝-, 3/8˝- und 1/4˝-Schläuche ist die Pumpe vielseitig einsetzbar.

Lernen Sie vor Ort auch unseren M12™ Akku-Rohrschneider kennen:

✓ Schneidet 12-mm-Kupferrohre in weniger als 3 Sekunden

✓ Wandabstand 40 mm

✓ Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an

✓ Robuster rostfreier Schneidkopf

Kommen Sie uns in Nürnberg vom 08. - 10. Oktober 2024 am Stand 619 in Halle 8 besuchen. Freuen Sie sich auf ein tolles Gewinnspiel und eine spannende Challenge!

Alle Infos zur M18 Fuel™ Akku-Vakuum Pumpe finden Sie hier.

Alle Infos zur Chillventa hier.