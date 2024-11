Wir trennen mit Ihnen vor Ort jeden Endgegner! Ob Guss- oder SML-Rohre: mit der SAWZALL™ Säbelsäge und den passenden HEAVY-DUTY TORCH™ Säbelsägeblättern von MILWAUKEE® bekommen Sie jedes Rohr getrennt. Probieren Sie es selbst aus und entdecken Sie die Hartmetallverzahnung für die längste Standzeit in Metall: bis zu 50 x länger (verglichen mit Bi-Metall Säbelsägeblättern)!

Lernen Sie am MILWAUKEE® Stand auch das neues Portfolio an diamantbestückten Bohrern und Lochsägen kennen: mit den Diamond Max™ Nassbohrern fällt bohren selbst in sehr harten Materialien wie Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas leicht.

Sie sind eingeladen, in Halle B4.EG, Stand B4.458, vorbeizuschauen und sich von den erstklassigen Werkzeuglösungen von MILWAUKEE® zu überzeugen. Das Produktsortiment für SHK-Profis wächst kontinuierlich, und die neuesten Akku-Werkzeuge werden in Aktion präsentiert.

Neben spannenden Produktvorführungen können Sie sich auf eine Challenge und ein tolles Gewinnspiel freuen. Planen Sie einen Besuch am MILWAUKEE®-Stand auf der GET Nord 2024 fest ein!

Besuchen Sie MILWAUKEE®:

GET NORD 2024

Hamburg

Halle B4.EG, Stand 458

Datum: 21. – 23. November 2024

Entdecken Sie unsere HEAVY-DUTY TORCH™-Säbelsägeblätter für Metall online

Alle Messeinfos erhalten Sie hier: www.get-nord.de