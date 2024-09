Auf der Weltleitmesse für Kälte- & Klimatechnik finden Sie bei MILWAUKEE® am Stand 619 in Halle 8 vom 08. - 10. Oktober 2024 in Nürnberg interessante Produktinnovationen, die Ihre Arbeit im SHK-Bereich produktiver machen.

Freuen Sie sich auf ein tolles Gewinnspiel und eine spannende Challenge!

Erleben Sie die M18 Fuel™ Akku-Vakuum Pumpe live und überzeugen Sie sich von ihren Funktionen:

✓ Liefert kabelgebundene Leistung

✓ Rückschlagventil zum Schutz des Vakuums, wenn die Pumpe nicht läuft

✓ Abgewinkelter Ölablass ermöglicht einen sauberen Ölwechsel

✓ 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus

✓ 1/2˝-, 3/8˝- und 1/4˝-Anschlüsse für verschiedene Schlauchgrößen

Entdecken Sie auch den M12™ Akku-Rohrschneider von MILWAUKEE®. Das leistungsstarke Gerät schneidet 12-mm-Kupferrohre in weniger als 3 Sekunden und begeistert durch seine durchdachte Technologie und hohe Benutzerfreundlichkeit, speziell für die Anforderungen in SHK-Anwendungen.

Mit einem minimalen Wandabstand von nur 40 mm ist er ideal für Arbeiten in beengten Räumen, wie sie in SHK-Installationen häufig vorkommen und der robuste Schneidkopf passt sich automatisch an die Rohrgröße an.

Überzeugen Sie sich vor Ort. Wir freuen uns auf Sie!

Produktinfos zum M12™ Akku-Rohrschneider finden Sie hier.

Alle Infos zur Chillventa hier.