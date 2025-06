Mit dem heutigen Spatenstich fiel der Startschuss für ein wegweisendes Bauprojekt: In Winnenden entsteht ein neues europäisches Trainingszentrum der Marke Milwaukee, einem führenden Solution Provider für Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Zubehör, Aufbewahrungslösungen und persönliche Schutzausrüstung für den professionellen Einsatz. Das Projekt vereint ambitionierte Nachhaltigkeitsziele mit dem Anspruch, ein führendes Schulungszentrum für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen und Persönlicher Schutzausrüstung zu schaffen.

Als besonderer Gast setzte der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth gemeinsam mit Norbert Sailer, dem ersten Bürgermeister der Stadt Winnenden, symbolisch den ersten Spatenstich und gab damit offiziell den Startschuss für den Bau. Unterstützt wurde er dabei von Martin Landherr (Geschäftsführer Techtronic Industries ELC GmbH), Uwe Baumgartner (Leiter Einkauf & Gebäude, Techtronic Industries GmbH), Claude Aufrecht (Leiter Training, Techtronic Industries GmbH), Frank Berner (Geschäftsführer, kab architekten GmbH), Karl-Heinz Payr (Geschäftsführer, PUR Projektbau) sowie Michael Haaf (PUR Projektbau).

Strategische Investition in die Zukunft

Das neue Trainingszentrum entsteht auf dem Gelände des bisherigen Milwaukee-Standorts in Winnenden und ist eine direkte Reaktion auf das starke Unternehmenswachstum in den vergangenen Jahren. Ein Plus von jährlich mehr als 20 Prozent im Durchschnitt der letzten zehn Jahre unterstreicht die dynamische Entwicklung, die mit dem Neubau weiter forciert werden soll. Ziel ist es, die Präsenz von Milwaukee in Europa zu stärken, die Marktdurchdringung auszubauen und die Qualifizierung von Fachkräften entscheidend zu verbessern.

Die Investition im zweistelligen Millionenbereich umfasst eine Fläche von über 3.000 Quadratmetern und wird 84 neue Arbeitsplätze schaffen. Neben modernsten Indoor-Trainingsflächen entsteht auf dem Dach ein 470 Quadratmeter großer Outdoor-Bereich zur praxisnahen Anwendung – insbesondere für neue Lösungen im Garten- und Landschaftsbau.

Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus

Das neue Trainingszentrum wird mit Photovoltaik-Anlage, Wärmepumpe und Dachbegrünung ausgestattet sein und energieeffizient betrieben werden. Die Planung und Umsetzung verantwortet die kab architekten GmbH, Generalunternehmer ist PUR Projektbau. Das Zentrum bietet künftig zehn separate Schulungsräume, in denen Endanwender sowie Vertriebspartner technologieübergreifend weitergebildet werden – stets orientiert an den spezifischen Anforderungen der verschiedenen Gewerke.

Die Trainingsmöglichkeiten umfassen das gesamte Milwaukee-Portfolio und ermöglichen eine intensive Auseinandersetzung mit den neuesten Produktentwicklungen. Ein modular aufgebautes Schulungskonzept sichert dabei die Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit des Projekts.

Regionale Verwurzelung, europäische Perspektive

Für das Unternehmen ist die Entscheidung für den Ausbau in Winnenden nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein standortstrategischer Schritt. Oliver Lerch, Präsident Milwaukee Produktmanagement und Marketing EMEA, betont die Bedeutung des Vorhabens: „Der Ausbau ist Teil unserer langfristigen Strategie für Europa. Unsere Teams müssen kontinuierlich geschult werden, um unseren Innovationsanspruch und die Nähe zum Anwender zu sichern.“

Zugleich verweist er auf den lokalen Mehrwert: „Wir wollen der Region etwas zurückgeben – durch neue Arbeitsplätze, wirtschaftliche Impulse und langfristiges Engagement. Winnenden ist ein verlässlicher Partner, und wir freuen uns, unsere Zukunft weiter hier gestalten zu können.“

Auch Winnendens Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth unterstreicht den Stellenwert der Investition: „TTI/Milwaukee ist seit Jahren ein fester Bestandteil unserer lokalen Wirtschaft. Der heutige Spatenstich markiert nun ein neues Kapitel der Zusammenarbeit und zeigt das anhaltende Vertrauen des Unternehmens in unseren Standort.“

Projekt mit Signalwirkung

Die Fertigstellung des Trainingszentrums ist für September 2026 vorgesehen. Bereits heute steht fest: Das Bauvorhaben verbindet wirtschaftliches Wachstum mit ökologischer Verantwortung und setzt neue Maßstäbe in der Ausbildung qualifizierter Fachkräfte in Europa. Milwaukee unterstreicht damit seinen Anspruch, Innovation und Nutzerorientierung nicht nur bei Produkten, sondern auch in der Weiterbildung konsequent umzusetzen.