Pressemeldung

Für viele Unternehmen und kleinere Betriebe ist das Wäsche-Management ihrer Mitarbeiter eine Herausforderung. Gibt man dem Mitarbeiter die Arbeitskleidung mit nach Hause, läuft man Gefahr, dass die Textilien nicht ordentlich gereinigt werden. Versucht man die anfallende Wäsche selbst zu waschen, erfordert das die zusätzliche Arbeit eines oder mehrerer Mitarbeiter im Betrieb. Die Kosten für die Wäschetechnik sind in diesem Fall auch nicht unerheblich, entsprechend große Waschmaschinen sind teuer und den Platz für einen Waschraum hat auch nicht jeder zur Verfügung.

Eine Option, die immer mehr Betriebe in dieser Situation ausprobieren, ist die Mietwäsche. Arbeitskleidung mieten wird immer günstiger und die Vorteile liegen für viele Unternehmen auf der Hand. Regionale Mietwäsche Anbieter verfügen inzwischen über große Kataloge an Arbeitsbekleidung und sogar Schutzkleidung mieten ist möglich. Von Arbeitshosen über Arbeitsjacken mieten ist inzwischen eine Vielzahl an textilen Optionen in verschiedenster Qualität verfügbar.

Der Ablauf der Arbeitskleidung Miete ist denkbar einfach. Man lässt sich mehrere Angebote von Mietwäsche beziehungsweise Arbeitskleidung Vermietern erstellen und sucht sich das bestmöglich passende aus. Portale wie die Deutsche Mietwäsche helfen beim Angebotsvergleich.

Diese Angebote sollten üblicherweise folgendes beinhalten:

Die Menge und Qualität der benötigten Arbeitskleidung

Den Lieferturnus, wie oft soll eine Lieferung mit frischer Arbeitskleidung erfolgen

Individualisierungsoptionen, sprich ein eigenes Logo und oder die Namen der Mitarbeiter auf der Arbeitskleidung.

Größenanpassungen oder etwaige Sondergrößen

Reparaturen und Ersatz bei Verschleiß

In den Mietkosten sind üblicherweise die Anschaffung der Arbeitskleidung, die Logistik (Abholung von schmutziger und Anlieferung von gewaschener Wäsche) als auch die Reinigung enthalten. Möchte man zusätzliche oder weniger Arbeitskleidung mieten, ist das meist mit dem Anbieter verhandelbar. Neue Mitarbeiter einzukleiden ist demnach in der Regel auch kein Problem.

Üblicherweise liegt die Mindestliefermenge bei 3 – 5 mit Arbeitskleidung auszustattenden Mitarbeitern, die Vertragslaufzeit in der Regel bei etwa 3 Jahren. Anhand der Anzahl der Mitarbeiter wird die sogenannte Umlaufmenge berechnet. Diese setzt sich aus allen Umlaufteilen zusammen. Ein Umlaufteil ist zum Beispiel eine Arbeitsjacke oder eine Arbeitshose.

Jetzt rechnet man üblicherweise (Wochenbedarf an sauberer Arbeitskleidung x 2) + (eine Arbeitsgarnitur in Reserve), das entspricht dann der benötigten Umlaufmenge. Anhand des Bedarfs an sauberer Arbeitskleidung pro Woche lässt sich so sehr leicht der Gesamtbedarf berechnen.

Zusätzlich hat man im Gegensatz zur Selbstwäsche die Garantie, dass die Berufsbekleidung der Mitarbeiter immer in ordentlichem Zustand ist. Die Qualitätskontrolle ist bei den meisten Mietwäsche Anbieter sehr streng, lädierte Arbeitstextilien werden aussortiert und ersetzt. Zusätzlich erfüllt eine zertifizierte, professionelle Wäscherei auch alle benötigten Hygiene-Standards. Handelsübliche Privatwaschmaschinen waschen im Durchschnitt unter 60° Grad Celsius und hinterlassen verschwitzte Arbeitskleidung häufig nicht keimfrei und wirklich sauber. So entsteht zum Teil unangenehmer Schweißgeruch, den man im Kontakt zum Kunden gerne vermeiden würde.

Überhaupt ist Arbeitskleidung mieten ein Garant für zusätzlichen Eindruck beim Kunden. Einheitliche, saubere Arbeitskleidung wird von den meisten Kunden als Zeichen von Professionalität gewertet. Arbeitsjacken und Arbeitshosen mit Firmenlogo oder Unternehmensbranding sorgen zusätzlich für ein besseres Teamgefühl innerhalb des Betriebs.

Wenn man nicht selbst im Betrieb waschen kann und seinen Mitarbeitern nicht die Verantwortung für die Wäsche der Arbeitskleidung übertragen möchte, kann Arbeitskleidung mieten eine gute Alternative sein. Die Kosten sind im Vergleich zur gebotenen Leistung üblicherweise angemessen und bieten in der Regel einen Mehrwert gegenüber selbst gewaschenen Arbeitsgarnituren. Die Empfehlung lautet allerdings immer, Angebote mehrerer Mietwäsche Anbieter zu vergleichen und sich das passendste herauszusuchen!