Von der Raumklimatisierung bis hin zur Prozesskühlung, von der Beratung bis zur Inbetriebnahme, Mobil in Time ist Ihr Kompetenzpartner für zuverlässige Mietkälte. Wir liefern Ihnen mobile Kältelösungen schnell, direkt und sofort einsatzbereit.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Fertigung und Vermietung mobiler Energielösungen stehen wir als zuverlässiger Partner mit leistungsfähigen Produkten und innovativen Lösungen an Ihrer Seite.



Als führender Vermietungsspezialist betreiben wir mit über 100 Kältezentralen den grössten und modernsten Mietkälte-Anlagenpark der Schweiz. Durch die regelmässige Wartung und Kontrolle unserer Anlagen garantieren wir Ihnen höchste Ausfallsicherheit.



Wir bieten individuelle, fachgerechte Kältelösungen für eine optimale Temperaturkontrolle sowie auf Ihren Bedarf zugeschnittene Dienstleistungen.



Bei Mobil in Time profitieren Sie von einem breiten Leistungsspektrum sowie einem hervorragenden Service für Mietkälte. Eine kostenlose Service-Hotline im Störungsfall, Lieferung inkl. Anschluss und Inbetriebnahme und umfassendes Zubehör zeichnen uns aus.



- Moderne Anlagen mit Fernüberwachung (Digital Control System)

- Alle Leistungsgrössen von 5 Kilowatt bis 1.4 Megawatt

- Geräuscharme, hocheffiziente Kaltwassersätze

- Hohe Fach- und Servicekompetenz aus über 25 Jahren Erfahrung

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

- Professioneller, technischer Support rund um die Uhr

Hier erhalten Sie weitere Infos: www.mobilintime.com/de-de/loesungen/mietkaelte/