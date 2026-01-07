Mit DELTAMESS smart RENT bietet DELTAMESS eine praxisnahe Lösung, die das Fachhandwerk in Deutschland optimal bei der Umsetzung der Heizkostenverordnung (HKVO) unterstützt.

Über den dreistufigen Vertrieb lassen sich die neuen DELTAMESS Funkzähler für Wasser und Wärme einfach mieten statt kaufen – ideal für Wohnungsbaugesellschaften, Verwalter und Bestandshalter, die Investitionskosten vermeiden und gleichzeitig gesetzeskonforme Systeme einsetzen möchten.

Komplette Lösung – aus einer Hand, mit dem Fachhandwerk

Mit smart RENT bleibt die Montage und Inbetriebnahme sowie der Eichaustausch der Geräte vollständig in der Hand des SHK-Fachhandwerks.

Damit bleibt der Installateur der zentrale Ansprechpartner seiner Kunden – von der Beratung über die Installation bis hin zum Eichaustausch.

Gemeinsam mit dem Partner Objektus bietet DELTAMESS auf Wunsch den kompletten Service rund um Messdatenverarbeitung, Abrechnung und unterjährige Verbrauchsinformation (UVI).

So entsteht eine durchgängige, digitale Gesamtlösung, die alle Anforderungen der HKVO erfüllt – von der Montage bis zur Abrechnung, deutschlandweit.

Die Kunden erhalten alles aus einer Hand: Technik, Datenservice und Abrechnung – bereitgestellt über das Fachhandwerk.

Digitale Komplettlösung für jede Objektgröße

Egal ob kleine Wohnanlage oder großes Quartier:

Mit der Kombination aus DELTAMESS smart Zählern, dem smart RENT-Mietmodell und den Objektus-Services steht eine skalierbare, interoperable Lösung zur Verfügung.

Die DELTAMESS fernauslesbaren Wohnungswasserzähler smart i und Wärmezähler smart W sind, durch OMS bereits ab Werk integriert, sofort funktionsfähig – ganz ohne Nachrüstung, Zusatzmodule oder Programmierung.

Das Ergebnis:

✅ Schnelle Inbetriebnahme

✅ Rechtssichere Erfassung

✅ Transparente, digitale Abrechnung

Fakten auf einen Blick

Integrierter OMS-Funk für Wasser- und Wärmezähler

interoperable Datenübertragung

Keine Nachrüstung, keine Zusatzmodule, keine Programmierung

Mietmodell über den dreistufigen Vertrieb

Digitale Abrechnung und UVI über Partner Objektus

Komplette HKVO-konforme Lösung – mit Montage und Eichaustausch durch das Fachhandwerk

Fazit

Mit DELTAMESS smart RENT erhält das Fachhandwerk eine wirtschaftliche, sofort einsetzbare Lösung, um die Anforderungen seiner Kunden hinsichtlich der HKVO umfassend zu begleiten.

Installateure bleiben der zentrale Partner vor Ort und können ihren Kunden eine komplette, rechtssichere und digitale Verbrauchserfassung bieten – ohne Investitionsbarrieren, mit maximaler Effizienz.

Mit einem Klick zur smarten Verbrauchserfassung – DELTAMESS zeigt, wie einfach die Zukunft der Wasser- und Wärmemessung funktioniert.

Weitere Informationen:

🌐 DELTAMESS smart RENT: deltamess.de/smart-rent.html

📰 Hier geht’s zum DELTAMESS smart RENT-Flyer.

📧 Kontakt: smartrent(at)deltamess.de