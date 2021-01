Im letzten Jahr fiel die MHK-Hauptversammlung, die anlässlich des 40-jährigen Bestehens als Treffen aller europäischen Partner geplant war, wie auch viele andere Veranstaltungen Corona-bedingt aus und sollte vom 23. bis 25. April 2021 nachgeholt werden. Jetzt ließ der MHK-Vorstand wissen, dass auch dieser Termin nicht stattfinden werde. „Die Pandemie hält unsere Welt weiter in Atem“, so der Vorstandsvorsitzende Werner Heilos. „Aber mit den verschiedenen inzwischen zugelassenen Impfstoffen gibt es Hoffnung, dass schon bald ein Stück weit Normalität in unser Leben einzieht und wir uns im Herbst persönlich und auch in größeren Gruppen wieder treffen können.“ Mit diesen Aussichten werde die Hauptversammlung 2021 nicht abgesagt, sondern in den Oktober verschoben. Man werde die aktuellen Geschehnisse und Entwicklungen sehr genau beobachten und zu gegebener Zeit entscheiden, ob es die geplante Großveranstaltung geben könne, die dann vom 1. bis 3. Oktober 2021 stattfindet, oder ob die MHK-Hauptversammlung in der Zeit vom 1. bis 7. Oktober 2021 in drei kleinere Veranstaltungen in Folge abgehalten werde. Egal ob Groß- oder Teilveranstaltungen, Location der MHK-Hauptversammlung 2021 ist in bewährter Tradition das ESTREL Hotel Berlin.

„Bis dahin wird uns die Pandemie noch viel Geduld abverlangen“, so Werner Heilos. „Aber wir stehen weiter fest an der Seite unserer Gesellschafter und versuchen, gemeinsam die Folgen für den Handel und das Handwerk abzumildern.“