„Für die digitale Darstellung eines Unternehmens gelten im Grunde die gleichen Regeln, wie in der realen Welt“, betont Kirk Mangels, der als MHK-Vorstand unter anderem die Bereiche Marketing und Digitalisierung verantwortet. „Es braucht einen guten Standort, eine Ausstellung, die die Erwartungen der Kunden trifft und eine gute Vernetzung vor Ort.“ Mit der wachsenden Bedeutung des Online-Marketings für mittelständische Unternehmen erweitert die MHK Group ihr Angebot kontinuierlich und stellt ihren Partnern im Handel und im Handwerk mit dem virtuellen Studiorundgang, dem Social Media Assistent und der Technik des sogenannten Net Promotor Score gleich drei neue Dienstleistungen zur Verfügung.

Der neue virtuelle Rundgang, der auf der Homepage eingebunden werden kann, macht das Unternehmen für Interessenten noch vor dem ersten Schritt ins Geschäft erlebbar. Über sogenannte Infopoints lassen sich weitere Informationen, Videos und Bilder zu Produkten oder dem Unternehmen ergänzen. Ein wichtiger Baustein, um Kompetenz zu demonstrieren und Vertrauen zu schaffen.

Ein weiterer wichtiger digitaler Touchpoint sind die sozialen Medien. „Viele unserer Gesellschafter haben bereits tolle Kanäle und machen einen sehr guten Job“, lobt MHK-Social-Media-Experte Torsten Racky. „Andere sind dabei, solche Kanäle aufzubauen.“ Der neue Social Media Assistent leistet hier wertvolle Hilfe und bietet neben Themen und Inhalten auch Best Practice-Beispiele. Darüber hinaus geben verständliche Anleitungen Tipps zum Aufbau und zur Pflege der verschiedenen Social-Media-Kanäle.

Und mit der Technik des Net Promoter Score können die MHK-Gesellschafter künftig ihr Empfehlungsmarketing weiter optimieren. Denn das neue Tool liefert anhand einer einzigen Frage, die beispielsweise per E-Mail an Kunden verschickt wird, eine weitere wichtige Kennzahl, um die Kundenzufriedenheit zu ermitteln. „Eine einfache Methode, die dem Unternehmer ein wertvolles Ergebnis liefert“, wie Torsten Racky betont. In Ergänzung zu den Google-Rezensionen und der Sammlung von Kundenstimmen durch KennstDuEinen erhalte er einen umfassenden Überblick darüber, wie zufrieden seine Kunden sind und ob sie ihn weiterempfehlen.

„Der digitale Auftritt und die Kommunikation mit potenziellen Kunden im Internet hat mit der Corona-Pandemie noch einmal deutlich an Bedeutung gewonnen“, so Kirk Mangels. „Mit den neuen Instrumenten agieren unsere Gesellschafter höchst professionell und sie helfen ihnen dabei, sich auch im Internet durch Kompetenz und Authentizität vom Wettbewerb abzuheben.“