Ein echtes Novum: Zum ersten Mal wurden im Rahmen der MHK Hauptversammlung Industriepartner und Hersteller aus den Segmenten Küche und Handwerk ausgezeichnet. Dafür hatten die Gesellschafterinnen und Gesellschafter in Deutschland aus der Perspektive ihrer Küchenfachhandelsunternehmen und Fachhandwerksbetriebe ein Votum zur aktuellen Qualitätswahrnehmung für die insgesamt über 1.000 Lieferanten abgegeben. MHK Vorstand Dr. Olaf Hoppelshäuser konnte insgesamt vier „MHK Excellence Awards“ in den Segmenten Küche für Hausgeräte, Küchenmöbel und Zubehör sowie einen im Segment Handwerk „Sanitär, Heizung und Klima“ vergeben.

Eine gelungene Premiere feierte die Verleihung des „Excellence Award“ auf der MHK Hauptversammlung am 24. Mai in Berlin. Dr. Olaf Hoppelshäuser, im MHK Vorstand auch für den Einkauf verantwortlich, übergab die Auszeichnung für den Bereich Küchenmöbel an Heidrun Brinkmeyer, Geschäftsführerin von Ballerina Küchen. Im Segment der Accessoires erhielt Kevin Goebel, Geschäftsführer der Systemceram, die eindrucksvolle Glasskulptur. Für die Hausgeräte-Hersteller nahm Marco Tümmler, Geschäftsführer der Marke Neff Hausgeräte, den „Excellence Award“ entgegen. Für das Fachhandwerk „Sanitär, Heizung und Klima“ erhielt Geschäftsführer Michael Pfister den Preis für die Wertschätzung, die die Gesellschafterinnen und Gesellschafter dem Gebäudetechnikspezialisten Maincor entgegenbringen.

Im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein erläuterte der Initiator des „MHK Excellence Award“, Dr. Olaf Hoppelshäuser, was hinter der Idee steht: „Die MHK Group ist eine starke und wachsende Gemeinschaft von heute schon über 4.200 Gesellschaftern aus dem Küchenfachhandel und dem Fachhandwerk. Einen großen Anteil an unserem Erfolg haben auch unsere Industriepartner. Denn um vor Ort im Handel mit Produkten und Lösungen überzeugen zu können, braucht es Hersteller, die mit ihren Innovationen, mit ausgeprägten Qualitätsansprüchen, mit kreativen Designideen und einem erstklassigen Projektmanagement punkten.“ Dr. Hoppelshäuser will mit dem neuen Award auch ganz bewusst ein Zeichen für die zukünftige Zusammenarbeit setzen. „Küche und Fachhandwerk stehen im Markt vielen Anforderungen gegenüber – aktuell in besonderem Maße, aber auch im Hinblick auf sich verändernde Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden in Zukunft. Hier ist das Argument Qualität entscheidend.“

Dr. Hoppelshäuser bedankte sich bei den MHK Gesellschafterinnen und Gesellschaftern sehr herzlich für ihre rege Teilnahme, als sie zum Lieferanten-Feedback aufgerufen wurden. „Unsere Gesellschafterinnen und Gesellschafter gewinnen in der täglichen Zusammenarbeit mit den Lieferanten die besten Einblicke über deren Leistungsstärke und Exzellenz. Vieles davon ist für ihren Geschäftserfolg vor Ort entscheidend, denn im direkten Kontakt mit ihren Kundinnen und Kunden muss sich diese Exzellenz bewähren. Darüber wollen wir weiter mit den Industriepartnern in den Dialog gehen, um unsere gemeinsamen Maßstäbe für Qualität zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln.“