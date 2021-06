Pressemeldung

Damit überzeugt die MEISTERlinie nicht nur mit hervorragender Heiztechnik made in Germany, sondern auch durch eine ausgezeichnete Kommunikation mit Kunden, Partnern und Interessenten. Die neue Online-Plattform erhielt die Bewertung „Special Mention“ in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - Brand Events, Fairs & Exhibitions“.

Gute Kommunikation ist heute wichtiger denn je!

Frank Schellhöh, Geschäftsführer MHG Heiztechnik: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie belegt, wie wichtig es ist, auf gegebene Situationen kreativ zu reagieren. Erst im Mai haben wir einen Innovationspreis für unser neues Gerät, den ecoGAS ProX, gewonnen - und heute gewinnen wir einen Preis für die Art der Kommunikation über unsere Geräte. Das zeigt, dass wir als Unternehmen insgesamt auf einem guten Weg sind.“

Virtueller Messestand überzeugt die Jury des German Brand Institute

Dieser Meinung war auch die Jury, die in diesem Jahr über die Vergabe des Awards zu entscheiden hatte. Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute. Das Institut wurde durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet, um Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Schon häufiger konnte MHG Heiztechnik mit Innovationen beim German Brand Award punkten. Die jüngste Auszeichnung des virtuellen Messestandes bestätigt nun auch die gute Kommunikation mit Kunden, Partnern und Interessenten.

Der virtuelle Messestand ist Plattform für Premieren und fachlichen Austausch

Der virtuelle Messestand der MEISTERlinie wurde erstmals am 1. September 2020 auf der Website unter www.meisterlinie.de online geschaltet. Direkt mit der Eröffnung wurde auch die Premiere des neuen Gas-Brennwertgerätes ecoGAS ProX virtuell gefeiert. Anfang Februar

wurde der virtuelle Messestand erneut Plattform einer Premiere, als das neue Hybridsystems ecoGAS Hybrid vorgestellt wurde.

Die MEISTERlinie ist virtuell immer präsent und erreichbar

Während viele Fachmessen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, bietet der virtuelle Messestand einen spannenden und in 3D animierten Showroom mit vielen Möglichkeiten zur Information. Von interaktiven Boards über animierte Präsentationen und Video-Clips bis hin zu Downloads ist der virtuelle Messestand nicht nur eine virtuelle Anlaufstelle während der Kontaktbeschränkungen, sondern darüber hinaus eine permanente Plattform zur Information von Kunden, Partnern und Interessenten über aktuelle Heizlösungen.

Einfach besuchen unter www.meisterlinie.de!

Übrigens: Der virtuelle Messestand der MEISTERlinie ist auch aktuell jederzeit zu besuchen! Die Online-Plattform ist rund um die Uhr geöffnet, ganz ohne Anreisestress und Kontaktbegrenzungen. Schauen Sie doch einfach mal rein direkt unter www.meisterlinie.de!