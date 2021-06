Pressemeldung

Einmal mehr überzeugt MHG Heiztechnik mit den Geräten aus der MEISTERlinie durch eine innovative und ausgezeichnete Heizlösung: Der ecoGAS ProX wurde im Herbst 2020 als wandhängendes Kombigerät neu eingeführt und bietet Heizwarmwasser und Trinkwarmwasser aus einer Hand.

Xtra Wärmetauscher für mehr Warmwasserkomfort

Dank eines dritten Wärmetauschers ist der ecoGAS ProX genau die richtige Wahl, wenn an vielen verschiedenen Zapfstellen gleichzeitig Warmwasser benötigt wird. Er bietet mit einer hohen Zapfmenge von bis zu 20,3 Liter Warmwasser pro Minute ohne Unterbrechung mehr Warmwasserkomfort gegenüber herkömmlichen Geräten, bei denen oft schon nach 5 Minuten die Temperatur absinken kann, weil sich der Trinkwarmwasserspeicher leert.

Vorteile des ecoGAS ProX überzeugen die unabhängige Jury

Damit bietet der ecoGAS ProX Vorteile, die genau zu den Kriterien des German Innovation Award passen: Mit dem Preis werden branchenübergreifend Produkte und Lösungen ausgezeichnet, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden.

Frank Schellhöh, Geschäftsführer MHG Heiztechnik: „Die Auszeichnung des ecoGAS ProX mit dem German Innovation Award bestätigt unseren Einsatz. Wir arbeiten bei MHG täglich dran, neue, bessere, effizientere und für die Kunden vorteilhafte und komfortable Heizlösungen zu entwickeln. Der Award zeigt, dass uns dies mit dem ecoGAS ProX erneut gelungen ist.“

Leistung von 3,6 bis 36 kW ist optimal für Wohnungen und Einfamilienhäuser

Der ecoGAS ProX wartet mit einer Systemleistung von 3,6 bis 36 kW auf. Diese große Systemleistung ermöglicht den Einsatz der Geräteserie in kleinen Wohnungen und auch in großen Einfamilienhäusern. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Trinkwasserzirkulation direkt an das Gas-Brennwert-Kombigerät anzuschließen. So können Verbraucher auch in weitläufigen Gebäuden an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser ganz nach Bedarf entnehmen.



ecoGAS ProX bietet moderne Steuerung und ist „H2-Ready“

Die Bedienung des Gerätes erfolgt über ein Touch-Bedienfeld oder zukünftig per App über die heatapp! oder die MHG mobil App. Darüber hinaus ist der ecoGAS ProX „H2-Ready“, er kann also bei Bedarf in Zukunft auch Wasserstoff-Beimischung verarbeiten. Das Gerät ist für Abgaskomponenten aller gängigen Hersteller zugelassen.

Der ecoGAS ProX im Überblick:

Große Systemleistung von 3,6 bis 36 kW

Geeignet für die Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen

Bis zu 20,3 l/min Zapfmenge

Zirkulationsanschluss am Kombi

Intuitiv über das Touch-Bedienfeld / optional per App bedienbar (heatapp! / MHG mobil App) - Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher für Warm- und Heizungswasser

Keine besonderen Anforderungen an die Heizungswasseraufbereitung

15 Jahre Garantie (siehe Produktgarantie)

Verbaute Markenkomponenten

Für 1-Mann Montage geeignet

Immer mit Abgas DN 60/100 möglich durch leistungsstarkes Gebläse

Für Abgaskomponenten aller gängigen Hersteller zugelassen

Passt in jede Nische

Geringer Wartungsaufwand

„H2-Ready“ für Wasserstoff-Beimischung

ecoGAS ProX: Erhältlich im Fachgroßhandel

Wie alle Geräte der MEISTERlinie wird auch der ecoGAS ProX exklusiv über den Fachgroßhandel vertrieben. Haben Sie Fragen zum ausgezeichneten ecoGAS ProX? Wir beraten Sie gern!

Mehr Infos auch unter www.meisterlinie.de