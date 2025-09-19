19.09.2025  Pressemeldung Alle News von MHG

MHG Heiztechnik erhält Plus X Award für die Wärmepumpenserie ecoWP 2Xe

MHG Heiztechnik wurde mit dem renommierten Plus X Award für die innovative Wärmepumpenserie ecoWP 2Xe ausgezeichnet. Die Jury würdigte das Produkt in gleich fünf Kategorien: High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie. Damit setzt die ecoWP 2Xe ein starkes Zeichen für moderne, effiziente und nachhaltige Heiztechnik „Made in Germany“.

Die Auszeichnung unterstreicht die konsequente Weiterentwicklung zeitgemäßer Wärmetechnik auf höchstem Niveau. MHG Heiztechnik verbindet mit der ecoWP 2Xe hochwertige Komponenten, ein kompaktes und modernes Design sowie intuitive Steuerung und flexible Einsatzmöglichkeiten – sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung bestehender Heizsysteme.

Besonders überzeugte die Jury der hohe ökologische Anspruch: Dank regenerativer Energiequellen reduziert die ecoWP 2Xe den CO₂-Ausstoß erheblich und macht ökologisches Heizen wirtschaftlich attraktiv.

Das Juryzitat:
„Mit der ecoWP 2Xe präsentiert MHG eine Wärmepumpe, die moderne Technik, durchdachtes Design und nachhaltige Effizienz vereint. Eine Lösung, die zeigt, wie komfortables und umweltbewusstes Heizen heute funktioniert – und morgen Standard sein sollte.“

MHG Heiztechnik GmbH
MHG Heiztechnik GmbH
Brauerstr. 2
21244 Buchholz i.d. Nordheide
Deutschland
Telefon:  04181 - 23 55-0
www.mhg.de
Anzeigen
WILO SE
Geberit Vertriebs GmbH
Viega GmbH & Co. KG
GRUNDFOS GMBH
DELTAMESS DWWF GmbH

DESTATIS:

17.09.2025

43,8 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Jahresende 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.09.2025

Inflationsrate im August 2025 bei +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.09.2025

Großhandelspreise im August 2025: +0,7 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung