MHG Heiztechnik wurde mit dem renommierten Plus X Award für die innovative Wärmepumpenserie ecoWP 2Xe ausgezeichnet. Die Jury würdigte das Produkt in gleich fünf Kategorien: High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie. Damit setzt die ecoWP 2Xe ein starkes Zeichen für moderne, effiziente und nachhaltige Heiztechnik „Made in Germany“.

Die Auszeichnung unterstreicht die konsequente Weiterentwicklung zeitgemäßer Wärmetechnik auf höchstem Niveau. MHG Heiztechnik verbindet mit der ecoWP 2Xe hochwertige Komponenten, ein kompaktes und modernes Design sowie intuitive Steuerung und flexible Einsatzmöglichkeiten – sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung bestehender Heizsysteme.

Besonders überzeugte die Jury der hohe ökologische Anspruch: Dank regenerativer Energiequellen reduziert die ecoWP 2Xe den CO₂-Ausstoß erheblich und macht ökologisches Heizen wirtschaftlich attraktiv.

Das Juryzitat:

„Mit der ecoWP 2Xe präsentiert MHG eine Wärmepumpe, die moderne Technik, durchdachtes Design und nachhaltige Effizienz vereint. Eine Lösung, die zeigt, wie komfortables und umweltbewusstes Heizen heute funktioniert – und morgen Standard sein sollte.“