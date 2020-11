Der neue ecoGAS ProX ist genau richtig, wenn in der kalten Jahreszeit an vielen verschiedenen Zapfstellen gleichzeitig Warmwasser benötigt wird. Frank Schellhöh, Geschäftsführer von MHG Heiztechnik, erklärt: „Für uns ist der ecoGAS ProX ein echter ,200-Prozent- Brennwertkessel‘: Er bietet 100 % Effizienz plus 100 % Komfort für unsere Kunden, da der ecoGAS ProX im Heizbetrieb und bei der Trinkwasserbereitung durch die Direktladung des Xtra Wärmetauschers ohne Kompromisse immer im Brennwertbereich arbeitet.“

Zapfmenge von bis zu 20,3 Liter Warmwasser pro Minute

In der Praxis ermöglicht der ecoGAS ProX eine hohe Zapfmenge von bis zu 20,3 Liter Warmwasser pro Minute - ohne Unterbrechung! Das reicht auch, wenn bei frostigen Temperaturen draußen Ihre Kunden drinnen schön heiß baden wollen. Ein echtes Plus für mehr Komfort und ein Mehrwert gegenüber herkömmlichen Geräten, bei denen oft schon nach 5 Minuten die Temperatur absinken kann.

Leistung von 3,6 bis 36 kW ist optimal für Wohnungen und Einfamilienhäuser

Der ecoGAS ProX wartet mit einer Systemleistung von 3,6 bis 36 kW auf. Dieses breite Leistungsfeld ermöglicht den Einsatz des ecoGAS ProX in kleinen Wohnungen und auch in großen Einfamilienhäusern. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Trinkwasserzirkulation direkt an das Gas­Brennwert Kombigerät anzuschließen. So können Verbraucher auch in weitläufigen Gebäuden an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser ganz nach Bedarf entnehmen.

„Film ab!“ für den ecoGAS ProX!

Die wichtigsten Vorteile und Leistungen des ecoGAS ProX dürfen Sie sich gerne auch kurz und bündig in unserem aktuellen Produktfilm anschauen. In nur eineinhalb Minuten erfahren Sie hier ganz schnell alles, was wir uns bei der Entwicklung des neuen ecoGAS ProX gedacht haben. Klicken Sie unter diesem Link einfach mal rein!

Oder schauen Sie einfach mal auf unserem virtuellen Messestand vorbei. Dort feierte der ecoGAS ProX als unser erstes Produkt eine „digitale Messepremiere“, nachdem die diesjährigen Fachmessen leider abgesagt werden mussten. Der virtuelle Messestand von MHG Heiztechnik ist jetzt ein aufregendes und rund um die Uhr geöffnetes Schaufenster, um mehr über unsere neuesten Heizlösungen zu erfahren. Sie erreichen den virtuellen Messestand mit dem ecoGAS ProX ganz einfach direkt über unsere Homepage mhg.de.

Der ecoGAS ProX im Überblick:

Große Systemleistung von 3,6 bis 36 kW

Geeignet für die Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen

Bis zu 20,3 l/min Zapfmenge

Zirkulationsanschluss am Kombi

Intuitiv über das Touch-Bedienfeld / optional per App bedienbar (heatapp! / MHG mobil App)

Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher für Warm- und Heizungswasser

Keine besonderen Anforderungen an die Heizungswasseraufbereitung

15 Jahre Garantie (siehe Produktgarantie)

Verbaute Markenkomponenten

Für 1-Mann Montage geeignet

Immer mit Abgas DN 60/100 möglich durch leistungsstarkes Gebläse

Für Abgaskomponenten aller gängigen Hersteller zugelassen

Passt in jede Nische

Geringer Wartungsaufwand

„H2-Ready“ für Wasserstoff-Beimischung

Der neue ecoGAS ProX ist seit September im Fachgroßhandel erhältlich!

Mit dem ecoGAS ProX wird damit die Auswahl der Geräte aus unserer MEISTERlinie noch einmal erweitert. Wie alle Geräte der MEISTERlinie wird auch der ecoGAS ProX exklusiv über den Fachgroßhandel vertrieben. Haben Sie Fragen zum neuen ecoGAS ProX? Wir beraten Sie gern!

Erfahren Sie mehr auch unter www.meisterlinie.de