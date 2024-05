Messtechnikspezialist ecom aus dem sauerländischen Iserlohn wurde für seine Nachhaltigkeitsmaßnahmen mit einer Bronze-Medaille der renommierten Ratingagentur EcoVadis geehrt. EcoVadis bewertet Unternehmen anhand von 21 nachhaltigen Kriterien – darunter Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Mit einer Gesamtpunktzahl von 57/100 zählt ecom zum Zeitpunkt der Bewertung zu den Top 35% seines Sektors weltweit.

Ein nachhaltig orientiertes Unternehmenskonzept und jede Menge Innovationsgeist – das sind die Geheimnisse der Erfolgsgeschichte von ecom. Um Verbrennungsprozesse zur Produktion und Energiegewinnung so ressourcenschonend wie möglich zu gestalten, bedarf es zuverlässiger Lösungen zur optimalen Einstellung von Verbrennungseinlagen. Diesen Zusammenhang erkannten Michael Reckermann und Wolfgang Binz bereits bei der Gründung der ecom GmbH im Jahre 1985. Fortan machten sie es sich zur Aufgabe, mithilfe hochpräziser Messtechnik eine möglichst umweltschonende Verbrennung fossiler Energieträger zu ermöglichen. Der Weltmarktführer aus dem Sauerland sorgt so in mehr als 50 Ländern der Welt dafür, den Wirkungsgrad von Verbrennungsprozessen nachweislich zu erhöhen und damit Schadstoffausstöße und Energiekosten zu senken.

Die EcoVadis-Zertifizierung: Ein Maßstab für Nachhaltigkeit

Dass ecom nicht nur lösungsorientiert, sondern auch zukunftssicher aufgestellt ist, beweist das Unternehmen mit seinem Datenmanagementsystem e.CLOUD by ecom. Die cloudbasierte Lösung erweitert die Kernkompetenz – das Messen – um die Möglichkeit der Verarbeitung digitaler Daten an einem zentralen Ort. Durch enge Zusammenarbeit mit der Industrie werden gezielte Lösungen entwickelt, die den tatsächlichen Bedürfnissen der Anwender gerecht werden. Die Verfügbarkeit großer Datenpools eröffnet dabei neue Möglichkeiten und stellt einen bedeutenden Game-Changer dar.