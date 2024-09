Nach einem starken Auftritt im vergangenen Oktober laufen die Vorbereitungen für die kommende Ausgabe des Messeduos aquanale, Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente., und FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen, vom 28. bis 31. Oktober 2025 in Köln bereits auf Hochtouren. Aussteller der Vorveranstaltungen und interessierte Neuaussteller können sich von Ende August bis zum 31. Januar 2025 mit einer frühzeitigen Buchung wichtige Vorteile sichern.



Die aquanale belegt auch 2025 wieder die Hallen 7 und 8 der Koelnmesse – klar gegliedert in sechs Themenwelten. Trends für private Schwimmbad- und Wellnessanlagen mit Sauna und SPA werden hier ebenso abgebildet wie Innovationen und Managementkonzepte für die Betreibenden öffentlicher Schwimmbäder, Erlebnisbäder und Thermen. Das Internationale Schwimmbad- und Wellnessforum, organisiert vom ideellen Träger der Messe, dem Bundesverband Schwimmbad und Wellness e.V. (bsw), in Zusammenarbeit mit der Internationalen Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V. (IAKS) und dem Bundesverband deutscher Schwimmmeister e.V. (BDS), bleibt fester und wichtiger Bestandteil der aquanale und bietet einen umfassenden Überblick zu aktuellen Themen aus der Branche.



Die parallel stattfindende FSB bündelt das globale Angebot für Freiräume, Sport- und Bewegungseinrichtungen in den Messehallen 9, 10.1 und 10.2. Der IAKS Kongress, der international führende Fachkongress für Sport- und Freizeitanlagen, findet wieder im Rahmen der Fachmesse statt und schafft so die ideale Basis für den Austausch von Know-how und Networking. Die kommende Ausgabe befasst sich u. a. mit Themen wie dem Beitrag von Sport- und Freizeitanlagen zu Gesundheitszielen, sozialer Integration oder CO₂-Reduktion und Energiewende bei Sportbauten.



Besuchende und Aussteller profitieren erneut von den starken Synergien, die sich aus der Parallelität beider Veranstaltungen ergeben. Durch gezieltes Matchmaking zwischen Anbieter- und Nachfrageseite schaffen die Leitmessen eine weltweit einzigartige Plattform für die Sport-, Spiel-, Schwimm- und Bewegungsindustrie. Dabei führen die aquanale und die FSB nicht nur zusammen, sondern setzen auch mit ihrer Themenführerschaft, Wahrnehmung und Authentizität international Maßstäbe. Kurze Laufwege sowie die Nähe zu den Eingangsbereichen und den Congress Centren Nord und Ost runden das Komplettbild des Messeduos ab.



Weitere Informationen unter: www.aquanale.de/anmeldung und www.fsb-cologne.de/anmeldung.



Über aquanale und FSB



Die aquanale, Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente., und die FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen, finden alle zwei Jahre parallel zueinander in Köln statt. Das Messeduo macht den Messeplatz Köln zum internationalen Treffpunkt für den öffentlichen und privaten Schwimmbad-Bereich und die Themen Freiraumplanung und -gestaltung, Sportstätten und Spielplätze, Sportausstattung, Bewegungsräume und Freizeitanlagen. Ideeller Träger der aquanale ist der bsw, Bundesverband Schwimmbad und Wellness e.V. Ideelle Trägerin der FSB ist die IAKS, Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V. Die nächsten Ausgaben der aquanale und FSB finden vom 28. bis 31. Oktober 2025 in Köln statt.