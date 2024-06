Als erste Neuheit präsentierte Dallmer auf der IFH die neuen Dallmer Brandschutzelemente. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Messe IFH Intherm 2024: Vom Brandschutz bis zur Sanierung – großes Interesse an Entwässerungslösungen

„Wir freuen uns, dass wir auf der IFH in Nürnberg die Sanitärbranche mit vertreten konnten und uns viele Entscheider am Messestand besucht haben, so Yvonne Dallmer, Geschäftsführerin des Arnsberger Entwässerungsspezialisten Dallmer. „Viele Besucher kennen unsere Entwässerungssysteme DallFlex und DallDrain bereits und haben sich aktiv nach unseren Messeneuheiten erkundigt.“