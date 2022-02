Pressemeldung

Die Gebäude.Energie.Technik (GETEC) auf dem Freiburger Messegelände wird infolge der Corona-Pandemie für 2022 abgesagt. Der nächste reguläre Termin ist vom 10. bis 12. Februar 2023. Zuvor war die GETEC bereits um zwei Monate auf den 25. bis 27. März 2022 verlegt worden. Die Veranstalter, Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) und Solar Promotion GmbH, haben die Entwicklungen rund um die weiterhin anhaltende Coronapandemie intensiv verfolgt und sind zu dem Schluss gekommen, die GETEC 2022 nicht durchzuführen. „Auch in der Alarmstufe 1 untersagt die Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg aktuell noch die Durchführung von Messen. Da die weiteren Landesentscheidungen für März nicht absehbar sind und wir allen Beteiligten die größtmögliche Planungssicherheit gewährleisten möchten, haben wir uns schweren Herzens zu einer Absage der GETEC entschieden“, erklärt Daniel Strowitzki, Geschäftsführer der FWTM.

Weitere Informationen gibt es unter www.getec-freiburg.de. Am 24. und 25. März 2022 findet der 11. Kongress Klimaneutrale Kommunen wie geplant statt, allerdings in rein digitaler Form.



11. Kongress Klimaneutrale Kommunen ausschließlich online



Aufgrund der Absage der GETEC sowie der unklaren Lage für Präsenzveranstaltungen infolge der Corona-Pandemie-Bestimmungen wird der 11. Kongress Klimaneutrale Kommunen am 24. und 25. März 2022 als reine Online-Veranstaltung durchgeführt. Im Fokus stehen die praktische Umsetzung und Beschleunigung der kommunalen Energiewende. Anschauliches aus erster Hand hierzu liefert Martin Horn, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, auf dem Eröffnungsforum, wo er über die „Freiburger Klimaschutzoffensive - die Green City auf dem Weg zur Klimaneutralität“ sprechen wird.



Das digitale Format des Kongresses hat sich bereits 2021 bewährt. Die Fachveranstaltung richtet sich an Verantwortliche aus den Bereichen kommunale Verwaltung, Energiewirtschaft, Wohnungswirtschaft, Gewerbe, Industrie und Bürgergenossenschaften. Es werden Praxisbeispiele und Lösungen für Kommunen aus den Bereichen Wärme, Mobilität, Sanierung und Neubau, Energieversorgung, Bürgerbeteiligung, Klimafolgenanpassung, Förderungsmöglichkeiten und vielem mehr diskutiert. Näheres unter www.klimaneutrale-kommunen.de.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebäude.Energie.Technik 2023 auf einen Blick:



Datum: Freitag, 10. - Sonntag, 12. Februar 2023

Ort: Messe Freiburg, Halle 2 + 3, Messeboulevard (Freigelände)

Neuer Messplatz 1, 79108 Freiburg

Turnus: jährlich

Ausstellerzahl: rund 200 (erwartet)

Besucherzahl: rund 10.000, davon ca. 25 % Fachbesucher (erwartet)

Ausstellungsfläche: 10.000 qm (brutto)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veranstalter der Gebäude.Energie.Technik:

• Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM)

• Solar Promotion GmbH

Mitveranstalter:

• Handwerkskammer Freiburg



Unterstützende Kooperationspartner:

Klimapartnern Oberrhein e.V., Energieagentur Regio Freiburg GmbH, Sonnenhaus-Institut e.V., Landesprogramm Zukunft Altbau des Umweltministeriums Baden-Württemberg, Bauinfozentrum bizzz Elztal, Netzwerk für Energie und Klima der Trinationalen Metropolregion Oberrhein TRION, Landesverband BW Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker (GIH BW), Deutsches Energieberater-Netzwerk e.V. (DEN), Ingenieurkammer Baden-Württemberg (ING BW), Architektenkammer Baden-Württemberg (AK BW), Cluster Green City Freiburg, Holzbau Baden e.V., proHolz Schwarzwald, Smart Home & Living Baden Württemberg e.V., Haus & Grund Freiburg e.V.

Über die GETEC:

Die Gebäude.Energie.Technik (GETEC) – die führende Fach-Publikumsmesse für energieeffizientes PLANEN, BAUEN und Modernisieren sowie erneuerbare Energien und gesundes WOHNEN im Südwesten! Sie findet vom 4. bis 6. Februar 2022 auf dem Messegelände Freiburg statt. Veranstalter sind die Solar Promotion GmbH und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM). Die Handwerkskammer Freiburg ist Mitveranstalter.



Weitere Informationen über die GETEC finden Sie unter: www.getec-freiburg.de