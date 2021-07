Pressemeldung

Installateure leisten täglich Großartiges. GROHE findet: Das muss honoriert werden. Mit „Zeig uns dein Meisterwerk“ startet der Hersteller eine neue Gewinn­Aktion für das Fachhandwerk in der Sanitärbranche. Ab dem 19. Juli 2021 sind Installateure dazu eingeladen, ihre beeindruckendsten Badprojekte einzureichen. Vom kompletten Home- Spa Erlebnis bis hin zur perfekt geplanten Dusche im kleinen Bad - Hauptsache, es werden primär GROHE Produkte in den meisterlichen Projekten verbaut. Interessierte Installateure können ihre Lieblingsprojekte mit kurzer Beschreibung inklusive Vorher- und Nachherbildern ganz einfach per Formular auf der folgenden Webseite hochladen: www.grohe.de/de de/zeigunsdeinmeisterwerk/. Eine renommierte Fachjury aus unterschiedlichen Branchenvertretern wie zum Beispiel Alexander Zeeh, Leader Central Europe und Geschäftsführer GROHE Deutschland, und Birgit Jünger, Referentin Marketing Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), prämiert am Ende die Gewinner. Dabei werden unterschiedliche Faktoren wie zum Beispiel Design, Nachhaltigkeit und Montageleistung berücksichtigt. Die Aktion läuft bis zum 31. Oktober 2021.

GROHE an der Seite des Handwerks

„Die Aktion ,Zeig uns dein Meisterwerk’ gehört zum umfangreichen Maßnahmenpaket, das wir mit unserem MEISTERWERKER Programm auf den Weg gebracht haben. Damit möchten wir die Meisterleistung der Installateure würdigen. Denn ohne sie geht nichts“, erklärt Alexander Zeeh. „Wir wollen ein verlässlicher Partner sein, der Kontinuität in der Betreuung, dem Service und der Unterstützung des Handwerks bietet. Deswegen stehen Installateure im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Ich bin schon sehr gespannt auf die Einsendungen und freue mich, dass wir mit dieser Gewinn-Aktion etwas zurückgeben können.“

Attraktive Gewinne

Unter allen Teilnehmern verlost GROHE ein iPhone 12 Pro. Die besten drei Projekte gewinnen darüber hinaus einen 75-Zoll-Fernseher, eine exklusive Meisterwerker Grill-Lounge oder ein Multimedia-Paket für den eigenen Betrieb. Die Badlösung, die besonders nachhaltig umgesetzt wurde, wird außerdem mit einer GROHE Blue Professional belohnt. Um die Leistungen des Handwerks angemessen zu präsentieren, werden die Gewinner-Projekte in der B2B Fachpresse, auf der GROHE Website und den reichweitenstarken Social Media Kanälen der Marke vorgestellt. Ausgewählte Einsendungen werden darüber hinaus ebenfalls während der ganzen Aktion über auf der Website und in den sozialen Medien von GROHE geteilt.

Das Wichtigste im Überblick:

Die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz umgesetzten Badprojekte dürfen nicht älter als drei Jahre sein.

GROHE Produkte stehen im Vordergrund.

Installateure geben GROHE die Erlaubnis zur Veröffentlichung der Bilder.

Das GROHE MEISTERWERKER Programm

Im letzten Jahr hat GROHE das MEISTERWERKER Programm präsentiert, welches das Handwerk aktiv unterstützt und einen echten Mehrwert im Berufsalltag bietet. Im Mittelpunkt des Programms stehen unter anderem Aktionen zur Verkaufsunterstützung, Trainings und die intensive persönliche Betreuung der Installateure.

Die kompletten Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen zu „Zeig uns dein Meisterwerk“ gibt es unter www.grohe.de/de de/zeigunsdeinmeisterwerk/.