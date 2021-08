Pressemeldung

Wenn es um Durchführungssysteme für Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art geht, reichen Standardlösungen in vielen Fällen nicht aus. Ganz im Gegenteil: Anspruchsvolle Gebäudetypen wie Kraftwerke, industrielle Großanlagen, Stauwerke oder Flughäfen erfordern meistens hochspezialisierte Sonderkonstruktionen, in die eine große Menge Know-how, Akribie und Können einfließt. Sobald Leitungen zum Beispiel außergewöhnliche Abmessungen aufweisen oder besondere thermische, chemische beziehungsweise physikalische Anforderungen existieren, sind Dichtungssysteme als Sonderkonstruktion die einzige Lösung. Nur sie werden den individuellen Bedingungen des Bauwerks gerecht. Die DOYMA GmbH & Co ist Spezialist für solche Sonderlösungen. Am Firmensitz in Oyten entstehen komplexe, hochpräzise Einzelstücke, die garantiert gas- und wasserdicht sind. Und weil das Unternehmen auf sein Know-how in diesem Bereich stolz ist, wurde die Servicemarke Meisterwerk+ ins Leben gerufen.

"Sonderkonstruktionen von Dichtungssystemen sind immer Einzelstücke. Jedes dieser Unikate will sorgfältig konzipiert und gefertigt werden. Und genau darin liegt unsere Stärke! Wir unterstützen und begleiten unsere Kunden den ganzen Weg von der Planung des Produkts bis zum Einbau", erklärt Thomas Wagner, Leitung Vertriebsmanagement Dichtungssysteme bei DOYMA. "Wir übernehmen nach der Erstberatung nicht nur Aufmaß und Planung, sondern auch Konstruktion, Fertigung und über einen unserer exklusiven Service-Partner auch den Einbau. Bei DOYMA gibt es also den kompletten Service aus einer Hand und das garantiert eine sichere, schnelle und dauerhafte Lösung für hochindividuelle Anforderungen."

Wer sich über den Meisterwerk+Service von DOYMA informieren möchte, wird auf der Unternehmenswebsite unter www.doyma.de fündig. Dort gibt es auch die Begleitbroschüre "Sonderkonstruktionen vom Feinsten" als Blätterversion und zum Download.