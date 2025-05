Effizient – zielgerichtet – persönlich.

Online-Seminare:

Trinkwasserhygiene in saisonal betriebenen Gebäuden

Trinkwasserhygiene ist sehr wichtig. Gerade in saisonal betrieben Gebäuden entstehen besondere Herausforderungen. Wie damit in Planung und Betrieb umgehen? Welche Vorteile haben Ringleitungen für solche Gebäude?

Am Beispiel eines Hotels in Italien erfahren Sie, welche Erfahrungen Planer und Betreiber mit der Herausforderung der Trinkwasserhygiene im saisonalen Betrieb haben und wie sie mit diesen Aufgaben umgehen.

Wann

03.06.2025 online

10:00 - 10:15 Uhr

23.06.2025 online

15:00 - 15:15 Uhr

Alles geregelt? Wohnen - Arbeiten - Leben im Indoor Climate

Keine einfache Sache - Regelungstechnik, Steuerungen und Geräte müssen zueinander finden. Wie definieren sich Innentemperatur, Luftfeuchte und Oberflächenzustände zu einem Indoor Climate? Wie erreicht man optimale Heiz- und Kühlleistungen, ohne die berüchtigte "Tropfsteinhöhle" zu erzeugen?

Je nach Anforderungen kann die Aufgabe zur "Wohlfühltemperatur" zur komplexen Herausforderung werden. In diesem Online-Seminar geht es dynamisch, aber Schritt für Schritt vom einfachen Regelbetrieb einer Flächenheizung bis hin zum Indoor Climate eines mittelgroßen Bürogebäudes mit vielseitigen Funktionen und Leistungen.

Wann

27.06.2025 online

10:00 - 10:30 Uhr

Planung von Wärmenetzen mit polymeren Rohrsystemen - Basiswissen für Einsteiger

Der Anteil von Gebäuden, die über Wärmenetze zu versorgen sind, wird sich in den nächsten Jahren deutlich erhöhen – vor allem im Segment Gebäudebestand.

Der Einsatz Polymerer Rohrsysteme in Wärmenetzen bietet reichlich Potenzial für eine Beschleunigung der Grünen Transformation.

Im Rahmen des Online-Seminares für Einsteiger werden die folgenden Themen behandelt:

• Standortbestimmung Rohrsysteme für Wärmenetze

• Flexible PE-Xa Rohresysteme - Technik und Vorteile

• Verbindungstechnik und Nachisolierung (Muffen)

• Verlegetechniken, Hausanschlüsse und Netzerweiterung

• PMR-Einsatz in aktuellen Praxisbeispielen

• Erste Planungsschritte mit Support von REHAU

• Überblick zu aktuellen Förderprogrammen des Bundes

Wann

30.06.2025 online

13:30 - 15:00 Uhr

Expertenwissen Planung Wärmenetze mit polymeren Rohrsystemen

In diesem Online-Seminar vertiefen wir die Planung von Wärmenetzen mit polymeren Rohrsystemen. Das Online-Seminar setzt ein gewisses Basiswissen zu Polymeren Rohrsystemen voraus und geht auf die folgenden Themen ein:

• Die neue Generation der REHAU Systemlösungen

• PMR-Einsatz in aktuellen Praxisbeispielen

• Netzplanung mit Support von REHAU – intensiv:

• Differenzierung für Quartiere im Neubau und Gebäudebestand.

• Ausblick Netzbau mit Rückkopplung zur Planung und Kosten

Wann

01.07.2025 online

09:30 - 11:00 Uhr

Online-Seminare für RAUCAD:

Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten mit RAUCAD

Eine Rohrnetzberechnung für ein Mehrfamilienhaus, mit Materialauszug für ein LV oder erste Kostenschätzung in wenigen Minuten, mit wenig CAD-Erfahrung – Unmöglich?

Lassen Sie sich überzeugen! Wir erstellen mit Ihnen live ein Sanitärschema, berechnen die Dimensionen, prüfen den Hygienestatus, erzeugen ein Strangschema und einen detaillierten Materialauszug.

Wann

30.06.2025 online

09:00 - 10:00 Uhr

RAUCAD Schemaplanung Trinkwasser – Von Grund auf selbst gemacht

Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein komplettes Trinkwasserschema mit verschiedenen Anbindearten zeichnerisch lösen und berechnen. Dabei werden Verbraucher in einen leeren Gebäudeschnitt eingezeichnet und auf verschiedene Arten an die Steigleitungen angebunden.

Wann

22.07.2025 online

15:00 - 16:00 Uhr

Heizlastberechnung und Auslegung der Flächenheizungen mit RAUCAD

Im Online-Seminar zeigen wir Ihnen live, wie in nur vier Schritten die Heizlastermittlung und Auslegung von Flächenheizungen machbar ist. Von der Erfassung des Gebäudes (Schritt 1) bis hin zum normgerechten Ausdruck der Heizlast, einem Verlegeplan mit Beschriftung und Materialauszug (Schritt 4).

Wann

28.07.2025 online

15:00 - 16:00 Uhr

Diese sowie viele weitere interessante Online-Seminarthemen finden Sie in unserem Online-Seminarplaner der REHAU Akademie.

Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen. Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Akademie gerne unter akademie_bau(at)rehau.com zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Akademie