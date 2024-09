Effizient - zielgerichtet - persönlich.

Präsenz-Seminare

Vom Befund zur Sanierung

Dieses Seminar liefert Ihnen beste und praxiserprobte Empfehlungen, die Ihnen helfen, die Wünsche Ihres Kunden zu erfüllen und beste Trinkwasserqualität sicherzustellen.

Technische Regeln zur Vermeidung von Legionellenwachstum

Risikoabschätzung in einem mit Legionellen befallenen Gebäude

Sanierung der Trinkwasserinstallation auf Basis der vorgestellten Risikoabschätzung

Wann

15.10.2024 in Rehau

und

21.11.2024 in Wolfenbüttel

Trinkwasserhygiene VDI Richtlinie 6023 Kategorie A

Trinkwasser: Keine Ressource wird in größeren Mengen lebenslang von allen Menschen aufgenommen. Daher sind Schutz und Sicherstellung der Trinkwassergüte und Qualität oberste Aufgabe für Fachingenieur, Planer und Fachhandwerker, aber auch für den Anlagenbetreiber. In Zusammenarbeit mit dem VDI bietet Ihnen die REHAU AKADEMIE in diesem 2-tägigen Seminar die Möglichkeit zur Qualifikation gemäß VDI 6023 Kategorie A an.

Teilnahmegebühr:

374,- € zzgl MwSt pro Person inklusive Abendessen und einer Übernachtung

219,- € zzgl MwSt pro Person ohne Abendessen und ohne Übernachtung

Wann

28.10.2024-29.10.2024 in Erlangen

Fit für Trinkwasser

Trinkwasser: Keine Ressource wird in größeren Mengen lebenslang von allen Menschen aufgenommen. Daher sind Schutz und Sicherstellung der Trinkwassergüte und Qualität oberste Aufgabe für Fachingenieur, Planer und Fachhandwerker, aber auch für den Anlagenbetreiber. In Zusammenarbeit mit der Schulungsinitiative Fit für Trinkwasser bietet Ihnen die REHAU AKADEMIE in diesem 2- tägigen Seminar die Möglichkeit zur Qualifikation gemäß Fachkraft für Hygiene in der Trinkwasserinstallation an.

Teilnahmegebühr:

400,– € zzgl. MwSt. pro Person inklusive Abendessen und einer Übernachtung

Wann

09.12.2024-10.12.2024 in Erlangen

Online-Seminare

Praxiswissen Nahwärme PMR - Fehlervermeidung bei der Bauausführung

Die Grüne Transformation mit Wärmenetzen nimmt Fahrt auf. Die Weichen für den gezielten Ausbau sind durch das Wärmeplanungsgesetz gestellt. Polymere Rohrsysteme (PMR) spielen dabei eine immer größere Rolle und haben sich inzwischen bei zahlreichen Stadtwerken bzw. Energieversorgern sowie in der Wohnungswirtschaft und bei Energiegenossenschaften etabliert. Dieser Hochlauf erfordert jedoch auch den Aufbau von neuem spezifischem Wissen, um Fehler zu vermeiden.

Hierbei gehen wir auf folgende spannende Themen ein:

Besonderheiten bei der Verlegung von Einzel- und Doppelleitungen

Vorteilhafte Nutzung der Flexibilität (Biegeradien) und Herstellung von T-Abzweigen

Mindestbauteilabstände bei der Rohrleitungsverlegung

Richtiger Werkzeugeinsatz zur erleichterten Montage und Fehlervermeidung

Herstellung der Nachisolierung an Verbindungstellen und T-Abzweigen – sicher und dicht

Rohreinführung ins Gebäude – die Notwendigkeit von Fixpunkten

Richtige Durchführung von Dichtheitskontrolle und Druckprüfung

Wann:

08.10.2024

14:30 - 15:30 Uhr

und

05.11.2024

14:30 - 15:30 Uhr

online

Heizungstechnik 2024 online

Seit dem 01.01.2024 gilt das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG). Grundsätzlich gilt für jede neu eingebaute Heizung 65% Erneuerbare Energie und ab 2045 ein Verbot zur Nutzung von fossilen Brennstoffen.

Ebenfalls seit dem 01.01.2024 greift die neue BEG Förderung. Ohne Einbindung eines registrierten SHK-Fachbetriebes und / oder den Energie-Effizienz-Experten (EEE) können Verbraucher keine Förderanträge mehr stellen.

Welche Spielräume gibt es noch bei der Auswahl der passenden Heizungstechnik? Die aktuellen Regelwerke und Förderprogramme erfordern ein Umdenken.

Mehr denn jemals zuvor sind Fachleute und Experten gefordert und gefragt!

Kompetent und praxisorientiert unterstützt dieses Seminar Ihre Sicherheit und Ihren Erfolg

Wann:

08.11.2024

08:30 - 13:00 Uhr

online

RAUCAD (Online-)Seminare

Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten mit RAUCAD

Eine Rohrnetzberechnung für ein Mehrfamilienhaus, mit Materialauszug für ein LV oder erste Kostenschätzung in wenigen Minuten, mit wenig CAD-Erfahrung – Unmöglich?

Lassen Sie sich überzeugen! Wir erstellen mit Ihnen live ein Sanitärschema, berechnen die Dimensionen, prüfen den Hygienestatus, erzeugen ein Strangschema und einen detaillierten Materialauszug.

Wann:

30.09.2024

14:30 - 15:30 Uhr

online

RAUCAD Schemaplanung Trinkwasser – Von Grund auf selbst gemacht

Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein komplettes Trinkwasserschema mit verschiedenen Anbindearten zeichnerisch lösen und berechnen. Dabei werden Verbraucher in einen leeren Gebäudeschnitt eingezeichnet und auf verschiedene Arten an die Steigleitungen angebunden.

Wann:

23.10.2024

11:00 - 12:00 Uhr

online

Für alle Online-Seminare gelten die technischen Voraussetzungen:

Wir empfehlen Ihnen die Teilnahme mit einem Headset. Für die Teilnahme am Online-Seminar reicht lediglich die Ausführung der gotowebinar-Software aus.



