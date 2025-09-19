19.09.2025  Pressemeldung Alle News von Philipp Wagner

Mehr rausholen beim Einkauf – mit unserem Prämienprogramm!

Jede Bestellung bringt Punkte – Punkte bringen Gutscheine.

Wählen Sie aus über 60 Gutscheinen!

Liebe Fachpartner,

bei uns lohnt sich Ihr Online-Einkauf doppelt: Neben starken Konditionen sammeln Sie automatisch Punkte, die Sie ganz unkompliziert in attraktive Gutscheine eintauschen können.

Ab sofort erwartet Sie ein noch breiteres Sortiment – von Amazon, Aral und MediaMarkt bis OTTO und IKEA. So wird Ihr täglicher Einkauf schnell zur kleinen Extra-Freude für Sie oder Ihr Team.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung
  • Große Auswahl an beliebten Einkaufsgutscheinen
  • Einfach einlösen – direkt im Shop

Jetzt Punkte sammeln & Wunschgutschein sichern: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.
Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.
Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.
Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.

Philipp Wagner GmbH
Philipp Wagner GmbH
Handelsgesellschaft für Öl- und Gasfeuerungsbedarf
Erbacher Straße 72
64380 Roßdorf
Deutschland
Telefon:  06154 - 6937-0
Öffnungszeiten:
Telefon: 06154 - 6937-0
Oktober bis März
Mo-Do: 7:30 bis 18:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
April - September
Mo-Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
www.philipp-wagner.de
