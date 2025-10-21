Die erfolgreiche Wärmepumpenserie System E® von Dimplex wird erweitert: Das neue Modell LA 1525CP deckt jetzt auch die Leistungsklasse bis 25 kW ab. Bildquelle: Dimplex

Die erfolgreiche Luft/Wasser-Wärmepumpenserie System E® von Dimplex erhält Zuwachs: Ab sofort ist das neue Modell LA 1525CP erhältlich und deckt die neue Leistungsklasse bis 25 kW ab. Damit reagiert Dimplex auf die steigende Nachfrage nach leistungsstärkeren Lösungen für die energetische Sanierung von größeren Bestandsgebäuden mit höherem Wärmebedarf.

System E® wurde speziell für die Anforderungen im Gebäudebestand entwickelt und ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Austausch fossiler Heizsysteme. Wie das bewährte Modell LA 1118CP (bis 18 kW) überzeugt auch die neue LA 1525CP durch eine Vielzahl technischer und ökologischer Vorteile: Die Wärmepumpe nutzt das natürliche Kältemittel R290, das nicht nur besonders klimafreundlich ist, sondern auch hohe Vorlauftemperaturen ermöglicht – ideal für den Einsatz in Gebäuden mit klassischen Heizkörpern. Dank leistungsmodulierender Komponenten wie Verdichter, Umwälzpumpen und EC-Ventilator arbeitet die Anlage besonders effizient und gleichzeitig angenehm leise – selbst bei hoher Heizleistung. Die neue Leistungsklasse erlaubt den Einsatz in größeren Sanierungsobjekten, ohne Kompromisse bei Komfort oder Effizienz.

System E® ist Smart Grid Ready und lässt sich problemlos in moderne Energiemanagementsysteme integrieren. So kann selbst erzeugter Strom – etwa aus einer PV-Anlage – optimal genutzt werden. Die Installation erfolgt schnell und unkompliziert: Die geführte Inbetriebnahme „Easy On“, Online-Tutorials und umfangreiches Zubehör erleichtern die Umsetzung für Fachbetriebe und Planer.

Mit der neuen LA 1525CP als Erweiterung der erfolgreichen System E®-Serie bietet Dimplex eine zukunftssichere Lösung für die energetische Sanierung – leistungsstark, effizient und nachhaltig.

Dimplex – Experience Better Living

Als international führender Hersteller in den Bereichen Wärme, Kälte und Lüftung bietet Dimplex intelligente Systemlösungen, die für mehr Wohlbefinden im Alltag sorgen. Ob Elektrowärme, Wärmepumpe, Warmwasser oder Lüftung – die nachhaltigen und clever aufeinander abgestimmten Produkte von Dimplex regeln die umfassende Klimatisierung im elektrisch betriebenen Haus der Zukunft und tragen mit minimalem Energieverbrauch zu maximaler Lebensqualität bei. Am Hauptsitz im oberfränkischen Kulmbach steht Dimplex seit über 50 Jahren für Wärme- und Kältekompetenz. Hier werden die energieeffizienten Systeme im unternehmenseigenen Entwicklungsbereich konzipiert und zur Marktreife gebracht. Produkte von Dimplex stehen für Ingenieurskunst, Qualität und Design „made in Germany“.