Geberit erweitert sein Sortiment der CleanLine Duschrinnen. Ab dem 1. April 2025 sind die Modelle CleanLine20, CleanLine50 und CleanLine80 zusätzlich in einer Länge von 1100 mm erhältlich. Damit können nun auch geflieste Duschen mit einer Breite von über 900 mm bis 1100 mm preisoptimiert installiert werden. Darüber hinaus bietet die CleanLine50 jetzt auch die Möglichkeit der wandbündigen Montage. Die verschiedenen Designs, Varianten und Größen der CleanLine eröffnen künftig mit drei verschiedenen Längen noch mehr Vielfalt für eine individuelle und wirtschaftliche Gestaltung bodenebener Duschflächen.

Zusätzliche Längen

Durch ihr minimalistisches Erscheinungsbild lassen CleanLine Duschrinnen das Bad optisch großzügiger wirken, denn sie bieten eine nahezu unterbrechungsfreie Bewegungsfläche. Mit der Ergänzung des neuen Formats mit 1100 mm Länge bei CleanLine20 (43 mm Breite), Clean Line50 (30 mm Breite) und CleanLine80 (44 mm Breite) erweitert Geberit den Gestaltungsspielraum. Damit bietet der Hersteller preislich attraktive Varianten in drei verschiedenen Längen an.

Einfache Verarbeitung

Alle Varianten können individuell auf die Breite des Duschplatzes gekürzt werden. Für die Montage ist ein Rohbauset separat erhältlich, das sich flexibel positionieren lässt. Es verfügt über ein vormontiertes Dichtvlies, welches eine sichere Abdichtung gewährleistet.

Flexible Installationsmöglichkeiten

Insbesondere das Modell CleanLine50 zeichnet sich neben einem ansprechenden Design nun auch durch die Möglichkeit aus, es wahlweise frei im Raum oder direkt an der Wand zu positionieren. Durch die technische Überarbeitung wird die Installation der Duschrinne noch flexibler – egal ob bündig an der Wand, wandnah oder mittig in der Duschfläche. Die Neuerung bietet somit mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Duschfläche. Die CleanLine50 zeichnet sich durch ihre schmale Profilbreite von 30 mm mit asymmetrischem Dreiecksprofil aus. Sie verfügt über ein integriertes Gefälle für den leichten Einbau und eine schnelle Wasserableitung. Sie ist in zwei Oberflächen erhältlich: in schwarzchrom gebürstet und Edelstahl gebürstet.

Attraktive Designvarianten

Die Geberit CleanLine Duschrinnen kombinieren Optik, Funktion und Hygiene. Sie sind in verschiedenen Farb- und Designvarianten erhältlich. Ob in Edelstahl, farbigen Metalltönen wie schwarzchrom oder als befliesbares Profil für ein nahezu durchgängiges Fliesenbild im ganzen Bad: CleanLine Duschrinnen von Geberit bieten Lösungen für unterschiedliche Kundenwünsche und für eine Vielzahl räumlicher Gegebenheiten.

Einfache Reinigung

Ein entnehmbarer Kammeinsatz fängt Schmutz und Haare auf und macht den Ablauf besonders reinigungsfreundlich. Das Auswischen des Duschbereichs ist mühelos möglich, da die Duschrinnen eine glatte, offene Ablauffläche haben, in der sich kaum Ablagerungen bilden können. Zudem sind die Cleanline80 und CleanLine50 in der Farbe schwarzchrom mit einer Easy-to-clean-Beschichtung versehen, die Abdrücke und Verschmutzungen reduziert.

Die gesamte CleanLine-Serie ist sowohl für Renovierungen als auch Neubauten geeignet. Mit der Sortimentsergänzung bietet Geberit eine erweiterte Auswahl an Duschlösungen, die hohen Ansprüchen an Ästhetik und Funktionalität gerecht werden.