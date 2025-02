Mit Gründung der Sautter Group hat Michael Sautter nicht nur einen lang gehegten Wunsch, sondern auch eine Vision in die Tat umgesetzt: „ Für unsere wichtigste und wertvollste Ressource – das Wasser – möchten wir Synergien bündeln und gemeinsam mehr bewegen. Dafür hat sich die Sautter Group den drei elementaren Werten Nachhaltigkeit, Kompetenz und Verantwortung verschrieben. Sie sind sozusagen der Antrieb für unsere ganz eigene Gruppendynamik, mit der wir SHK-Betriebe im Sinne einer Premium-Partnerschaft tatkräftig und mit all unseren gebündelten Kompetenzen unterstützen möchten.“

In der Gruppe liegt die Kraft: Volle Unterstützung fürs SHK-Handwerk

Ein erklärtes Ziel der Sautter Group ist es, „Premium-Partnerschaft zu leben. Dabei möchten wir unsere Kunden und Partner nicht nur umsatztechnisch, sondern auch als Unternehmen weiter voranbringen und fit für die Zukunft machen. Und diese Art der individuellen und zielgerichteten Rundum-Unterstützung funktioniert mit den gebündelten Kompetenzen aus der Gruppe natürlich besonders effektiv und vielseitig“ führt Michael Sautter weiter aus. Ob es um reibungslose Logistik-Prozesse, die fachmännische Unterstützung bei Großprojekten durch den PETHEA Kundendienst oder optimal abgestimmte Marketingmaßnahmen geht: Die Sautter Group hat nicht nur viele Gesichter und klare Stärken, um sich in unterschiedlichsten Kompetenzbereichen einzubringen, sondern auch jede Menge Ideen für Aufbau und Pflege starker Partnerschaften.

Die Ursprungsquelle der Gruppe: perma-trade

Die perma-trade Wassertechnik GmbH, aus der heraus alles entstanden ist, bildet dabei nach wie vor das Herz und Hauptunternehmen der Sautter Group. Sie entwickelt und produziert seit über vier Jahrzehnten in Leonberg-Höfingen umweltfreundliche Wassertechnik – mit inzwischen über 120 Mitarbeitenden sowie Tochtergesellschaften in der Schweiz, Italien, Frankreich sowie den BeNeLux-Ländern. Als Premium-Partner für das SHK-Handwerk bietet perma-trade ein Komplett-Programm zur Wasserbehandlung – vom umweltfreundlichen Kalk- und Korrosionsschutz über Trinkwasseroptimierung durch Filter- und Vitalisierungssysteme bis hin zur Heizungswasseraufbereitung für maximale Energieeffizienz. Zu einer starken Premium-Partnerschaft gehört für perma-trade allerdings noch einiges mehr: Angefangen bei der Vermittlung von Fachkompetenz durch einen entsprechenden Know-how-Transfer und vielseitige Weiterbildungsangebote über die persönliche Beratung und technischen Support durch den Außendienst bis hin zur professionellen Marketingunterstützung.

Starker Service – von der Logistik bis zum Kundendienst

Damit alle Produkte zielgerichtet und zuverlässig an Ort und Stelle ankommen und der perma-trade Recycling-Kreislauf reibungslos funktioniert, gibt es die perma-trade Logistik GmbH unter dem Dach der Sautter Group. Die PETHEA Service GmbH verstärkt die Gruppen-Truppe wiederum, wenn es um große Herausforderungen geht. Unter Leitung von Julian Sautter kümmert sich der werkseigene Kundendienst mit speziell abgestimmten Lösungen um die Anlagenwasseraufbereitung bei Industrie- und Großprojekten mit großen Anlagenvolumina und unterstützt bei besonderen Anforderungen, wie sie etwa in Biogasanlagen oder im Zuge des Ausbaus von Wärmenetzen vorkommen. Hier werden die Anforderungen durch die Einhaltung von Vorgaben der VDI-Richtlinien 2035/6044 und AGFW FW 510 zunehmend komplexer und sind alleine durchs Handwerk nicht immer zu meistern. PETHEA möchte in diesem Bereich gezielten Support bieten und entwickelt dafür mit perma-trade auch optimal abgestimmte Produktlösungen.

Made in Stuttgart: Kreative Köpfe fürs Handwerk

Ein weiteres wichtiges Gruppen-Mitglied ist die Made in Stuttgart Marketing & Media GmbH. Ursprünglich in Stuttgart-Feuerbach gegründet, ist das Kreativ-Team heute als inhabergeführte Agentur direkt am Firmensitz in Leonberg-Höfingen beheimatet und längst ein wichtiger Teil der Sautter Group. So ist Made in Stuttgart für den kompletten Marketing-Mix des Unternehmens perma-trade verantwortlich und verfügt dadurch bereits über besondere Erfahrungswerte und die nötigen Kompetenzen in der SHK-Branche. Diese möchte das Kreativ-Team dafür nutzen, um SHK-Handwerksbetriebe gezielt dabei zu begleiten, sich zukunftsstark zu positionieren – gerade auch in Bereichen, in denen die Branche noch „Nachholbedarf“ hat. Als Werbeagentur fürs Handwerk bietet Made in Stuttgart Rundum-Unterstützung fürs Marketing – angefangen bei „Basics“ wie der Geschäftsausstattung und Fahrzeuggestaltung über Broschüren und Websites bis hin zum Imagefilm, youtube-Erklärvideo oder Beratung im Social Media-Bereich.

Weitere Informationen unter:

sautter-group - Eine Unternehmensgruppe rund um die Wasserbehandlung

und

www.perma-trade.de