Wer große Projekte realisiert, braucht Lösungen, die mitdenken. Denn es sind oft die Details, die den Unterschied machen. Ob beim Transport, bei der Montage oder bei der sicheren Platzierung auf dem Dach – jede Vereinfachung spart Zeit, reduziert Risiken und sorgt für ein gutes Gefühl bei der Umsetzung. Genau hier setzt Dimplex mit dem neuen Zubehör für die Wärmepumpenserie System C® an. Die leistungsstarken Geräte für Anwendungen ab 20 kW erhalten clevere Ergänzungen, die den Praxisalltag spürbar erleichtern.

So überzeugt etwa das neue Montagesystem zur Dachaufständerung mit BigFoot-Stellfüßen durch durchdachte Technik, einfache Handhabung und zuverlässigen Schutz der Bausubstanz. Weil die gesamte Konstruktion nicht mit dem Gebäude verschraubt werden muss, bleibt die Dachmembran geschützt und das Risiko von Undichtigkeiten wird reduziert. Eine integrierte Antivibrationsmatte minimiert Trittschall und erhöht den Komfort in darunterliegenden Räumen. Die BigFoots ermöglichen eine optimierte Lastverteilung und reduzieren Punktlasten. Sie sind bis zu einem Neigungswinkel von 7° verstellbar und passen sich flexibel an unterschiedliche Dachneigungen an. Ein unter dem Rahmen angebrachtes Ballastierungssystem sorgt für zusätzliche Stabilität bei hohen Windlasten. Die Befüllung erfolgt mit handelsüblichen Gehwegplatten (nicht im Lieferumfang enthalten).

Dachaufständerung mit BigFoot-Stellfüßen

Die neue Bodenkonsole für außen aufgestellte Wärmepumpen sorgt für eine Erhöhung und Unterlüftung des Geräts. Die Aufbauhöhe erleichtert den heizungsseitigen Anschluss und reduziert den einzuhaltenden Schutzbereich auf nur einen Meter. Dies vereinfacht die Montage und verbessert die Wartungszugänglichkeit.

Und weil die Montage bereits mit einem sicheren Transport beginnt, bietet Dimplex auch hierfür das passende Zubehör – nämlich eine Transporthilfe mit vier schraub- und drehbaren Kranösen. Diese werden an der Oberseite des Geräts befestigt, wodurch der Transport per Kran nicht nur sicher, sondern auch höchst effizient erfolgen kann. Die kugelgelagerten Ösen sind wiederverwendbar und werden zusammen mit einem funktionalen Transportbeutel geliefert – ideal für Installationsbetriebe mit hohem Montageaufkommen.

Und das ist erst der Anfang: Weitere Zubehörlösungen sind bereits verfügbar – und neue, praxisnahe Erweiterungen befinden sich in Planung, um System C® noch vielseitiger und anwenderfreundlicher zu machen.

Als international führender Hersteller in den Bereichen Wärme, Kälte und Lüftung bietet Dimplex intelligente Systemlösungen, die für mehr Wohlbefinden im Alltag sorgen. Ob Elektrowärme, Wärmepumpe, Warmwasser oder Lüftung – die nachhaltigen und clever aufeinander abgestimmten Produkte von Dimplex regeln die umfassende Klimatisierung im elektrisch betriebenen Haus der Zukunft und tragen mit minimalem Energieverbrauch zu maximaler Lebensqualität bei. Am Hauptsitz im oberfränkischen Kulmbach steht Dimplex seit über 50 Jahren für Wärme- und Kältekompetenz. Hier werden die energieeffizienten Systeme im unternehmenseigenen Entwicklungsbereich konzipiert und zur Marktreife gebracht. Produkte von Dimplex stehen für Ingenieurskunst, Qualität und Design „made in Germany“.

Mehr erfahren: www.dimplex.eu

Bildquellen: Dimplex