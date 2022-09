as im Januar 2019 eröffnete H4 Hotel Mönchengladbach im BORUSSIA-PARK bietet mit seiner Lage direkt am Stadion beste Bedingungen für Fans des Fußball-Bundesligisten und andere Stadionbesucher. Auch die Verpflegung im Hotel soll ein besonderes Erlebnis sein. Damit bei der Essenszubereitung die geltenden Vorschriften sowie eine hygienische Arbeitsatmosphäre gewährleistet werden, erfolgte im Rahmen des Hotel-Neubaus im August 2018 der Einbau der WOLF Lüftungsgeräte AHU TE EC zur Be- und Entlüftung der Haupt- und Spülküche. Die hochwertigen Geräte sind variabel dimensionierbar sowie modular aufgebaut – das erleichtert diePlanung und Installation erheblich. Außerdem unterstützten sie dabei, die hohen Hygienestandards für Küchen zu wahren und dank effizienter EC-Ventilatoren sogar noch Energie zu sparen. Die Hygienegeräte sind nach DIN 1946-4 und nach Eurovent zertifiziert.

Ein Hotel, das nicht nur Fußballfan-Herzen höherschlagen lässt

Im H4 Hotel Mönchengladbach im BORUSSIA-PARK begleitet der Fußball die Gäste bis aufs Zimmer. Sechs Suiten und 125 Zimmer in modernem und einfallsreich sportlichem Design stehen zur Verfügung. Wer hier übernachtet, kann auch die direkte Verbindung zum Stadion und die gastronomischen Angebote nutzen. Denn Fans müssen natürlich gut gestärkt sein, um ihr Team mit aller Kraft anfeuern zu können. So hervorragend wie der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach aktuell spielt, sollen auch alle zubereiteten Speisen stets erstklassig sein. Dafür sind die Köche in den Restaurants zuständig. Fußball-Trainer wissen, dass für Höchstleistungen der Spieler das Umfeld sehr entscheidend ist. Aus diesem Grund hatten die Verantwortlichen auch hohe Anforderungen an die zu installierenden Lüftungsgeräte in den Küchen, um optimale Arbeitsbedingungen für das Kochpersonal zu schaffen. Die eingesetzten Produkte müssen aufgrund der strengen Hygienevorschriften, des intensiven Küchenbetriebs sowie der begrenzten Platzverhältnisse speziell gefertigt, sehr flexibel auslegbar und selbstverständlich sehr leistungsfähig sein. Für solche Projekte ist dem ausführenden Planer Frank Friedrichs, Projektleiter bei der Feies Planungsgesellschaft, schon länger der Raumklimaexperte WOLF bekannt und war deshalb auch in diesem Fall erster Ansprechpartner. Von der Planung bis zur Fertigstellung begleitete der Systemanbieter den Planer und später den Installateur bei Einbringung und Inbetriebnahme.

Lüftungsgeräte wie ein „Maßanzug“

Nach einer detaillierten Abstimmung aller Beteiligten im Vorfeld wurden alle WOLF Lüftungsgeräte in Bezug auf Größe und Funktion unter Berücksichtigung des vorhandenen Platzbedarfes maßgeschneidert geplant und gefertigt. Sie erfüllen damit die höchsten Ansprüche an Raumnutzung und Technologie. Die moderne, zerlegbare Konstruktion der eingebauten AHU-TE erleichtert Montage und Wartung erheblich. Damit konnten die Lüftungsgeräte einfach in mehreren Transporteinheiten in das Hotel geschafft und dort zusammengesetzt werden. Das WOLF Lüftungsgerät AHU TE EC 210 mit 11.000 m³/h be- und entlüftet die Hauptküche, während das AHU TE EC 170 mit 8.400 m³/h inklusive Heizregister in der Spülküche zum Einsatz kommt. Für einen noch höheren Bedienkomfort können die Verantwortlichen die Hygienelüftungsgeräte mit einer zentralen WOLF Regelung steuern. Moderne EC-Ventilatoren mit stufenloser Regelung der Luftmengen gewährleisten nicht nur einen stets optimierten Betrieb, sondern damit auch bis zu 30 Prozent Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Ventilatoren. Hinzu kommt die effektive Wärmerückgewinnung durch Plattenwärmetauscher mit sehr hohen Wirkungsgraden. Neben seinem Standortvorteil im BORUSSIA-PARK, seiner attraktiven Architektur und dem ansprechenden Interieur profitiert das H4 Hotel unter anderem dank der effizienten Küchenlüftungstechnik auch von dadurch niedrigeren Betriebskosten.

Vereinstreue bei der neuen Heizung zeigen

Wahre Fanliebe reicht bis in den Heizungskeller. Der Raumklimaexperte WOLF kooperiert deshalb mit Klubs aus der 1. und 2. Fußball-Bundesliga und bietet verschiedene Wärmeerzeuger im Vereins-Look an. So bekommen beim Großhandelsunternehmen Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG beispielsweise Borussia Mönchengladbach-Fans eine spezielle Borussia-Fanheizung, die zum Beispiel mit einer Gas-Brennwert-Therme CGB-2 oder einer Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock ausgestattet sein kann. Zum Kauf und Einbau erhalten alle Endkunden ein gratis Fanpaket bestehend aus Trikot, Schal und weiteren Fanutensilien. Das lässt Fanherzen auf jeden Fall höherschlagen.

Die Anlage im Überblick:

Objekt: H4 Hotel im Borussia Park, Mönchengladbach

Geräte:

AHU TE EC 210 mit 11.000 m³/h für Hauptküche

AHU TE EC 170 mit 8.400 m³/h inklusive Heizregister für Spülküche

Verarbeiter: Lufttechnik GmbH & Co.KG, Viersen