Eine Tradition setzt sich fort: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und das Jahr 2025 neigt sich langsam dem Ende zu. Der perfekte Zeitpunkt, um Vergangenes zu reflektieren, eine erfolgreiche Zukunft zu planen und die wirklich wichtigen Themen in den Fokus zu rücken. Für MEFA bedeutet das: Vorhandene Ressourcen sinnvoll einsetzen und dort unterstützen, wo wirklich Hilfe benötigt wird. Seit einigen Jahren begleitet MEFA daher der Leitsatz: SPENDEN STATT SCHENKEN! In der Weihnachtszeit wird davon abgesehen Präsente an Kunden zu verteilen und stattdessen Projekte und Einrichtungen in der Region gefördert und unterstützt. Als familiengeführtes Unternehmen im Herzen Hohenlohes ist für MEFA das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg ein großer und wichtiger Name.

Der 1957 gegründete Kinderdorfverein ist eine internationale, überkonfessionelle und überparteiliche Personenvereinigung mit Sitz in Waldenburg. Als Einrichtung der freien Jugendhilfe ist Zweck ihrer Arbeit die Förderung der Entwicklung und die Erziehung von jungen Menschen.

Auf dem 2,5 Hektar (ca. 36 Fußballfelder) großen Gelände am Ortsrand von Waldenburg leben die Kinderdorffamilien in jeweils einem großen Haus mit Garten in einer Art Dorfgemeinschaft.

Nun hat der Albert-Schweitzer-Kinderdorfverein sein Angebot in Waldenburg erweitert und weiht in Kürze einen Neubau mit knapp 350 qm Wohnfläche im Baugebiet in Waldenburg ein. Das Haus mit Aufzug ist komplett barrierefrei und bietet erstmals die Möglichkeit, auch Kinder mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen und Jugendhilfebedarf in einer Kinderdorffamilie aufzunehmen und ein neues Zuhause und geschütztes Umfeld zu geben. Der geförderte Platz soll ermöglichen, gemeinsam mit Kindern ohne Beeinträchtigung zu lernen und zu spielen, um so soziale Teilhabe und individuelle Entwicklung zu fördern.

Bei dieser besonderen Aufgabe unterstützen MEFA das Albert-Schweitzer-Kinderdorf auch dieses Jahr mit einer Spende in Höhe von 15.000 €. Die Spende wird dafür eingesetzt, den zukünftigen Garten der Familie mit tollen Spielgeräten auszustatten.

Bei der Spendencheckübergabe durfte auch eine Führung durch das zukünftige Kinderdorffamilienhaus nicht fehlen. Besonders spannend war es, einen kleinen Einblick in die Dimensionen einer Kinderdorffamilie zu erhalten. Bei bis zu 14 Personen, die hier gemeinsam an einem Tisch sitzen werden, wird von allem immer mehr benötigt, als man es von einem normalen Familienalltag gewohnt ist. Mehr Platz, mehr Möglichkeiten, mehr Raum für die individuelle Entfaltung. Für mehr Informationen über das Kinderdorf und wie die Familien ihren Alltag meistern, gerne auf der Website des Kinderdorfes vorbeischauen.